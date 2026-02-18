CG Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला और बेटे की मौके पर मौत, चालक की भी गई जान

CG Road Accident: परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। दूसरा हादसा पचपेड़ी थाना क्षेत्र में हुआ। देर रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और ट्रैक्टर सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरा। इस दुर्घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रॉली में बैठे दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।