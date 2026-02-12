Suicide Case: शादी के 10 माह बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी, दो माह की थी गर्भवती… परिजनों ने लगाया यह आरोप

पुलिस ने बताया कि अंजली निर्मलकर का 8 माह पहले धमेंद्र निर्मलकर के साथ आज से 9 महीना पहले शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों के साथ विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। इस बात को लेकर आए दिन विवाद होता रहा। रोज-रोज की किरकिरी के बाद अंजली ने बुधवार की सुबह अपने बाथरूम में फांसी लगा ली। घर के परिजन जब बाथरूम की ओर गए तो देखे कि अंजली ने फांसी लगा ली थी। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।