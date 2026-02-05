Breaking: कक्षा 8वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, परिजनों ने फांसी के फंदे पर लटका देखा शव… मची चीख-पुकार

यह घटना देर रात की बताई जा रही है। परिजनों ने जब अंजलि को फांसी के फंदे पर लटका देखा तो वे घबरा गए और तत्काल उसे नीचे उतारा। उस समय परिजनों को उम्मीद थी कि शायद उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है।