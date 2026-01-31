Video: धान नहीं बिकने से परेशान किसान चढ़ा हाईटेंशन बिजली टावर पर, मची खलबली

इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं ग्रामीणों की भीड़ भी जुटी गई। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार समझाइश के बाद किसान उतरने के लिए राजी हुआ। अफसरों ने टावर से नीचे उतरकर बात करने और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान टावर से नीचे आया। जानकारी के अनुसार मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे हुए थे, तहसीलदार लगातार समझाइश दे रहे थे, जिसके बाद किसान को टावर से नीचे उतारा गया। इधर इस घटना से पूरे गांव में खलबली मच गई।