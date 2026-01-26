26 जनवरी 2026,

सोमवार

जांजगीर चंपा

स्कूल के पूर्व छात्र की खुदकुशी से सनसनी, छोड़ा 11 पेज का सुसाइड नोट, परिजनों ने किया चक्काजाम

Suicide News: आत्महत्या से पहले छात्र ने 11 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। जिसमें स्कूल प्रबन्धन की पोल खोलने वाली बातों का जिक्र किया है। इस घटना से परिजनों में आक्रोश है..

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Jan 26, 2026

Suicide news

स्कूल के पूर्व छात्र ने की खुदकुशी ( Photo - Patrika )

Suicide News: जांजगीर-चांपा जिले के न्यूयोको प्लांट स्थित आरसमेटा स्कूल के एक पूर्व छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले स्कूल प्रबंधन ने किसी कारणवश छात्र को स्कूल से निकाल दिया था, जिसके बाद वह किसी अन्य स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वहीं आज आत्मघाती कदम उठाने से इलाके में मातम छा गया।

छोड़ा 11 पेज का सुसाइड नोट

आत्महत्या से पहले छात्र ने 11 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने आरसमेटा स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में स्कूल से निकाले जाने के कारणों, मानसिक प्रताड़ना और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

​भड़के परिजनों ने किया चक्काजाम

छात्र की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। बीते दो घंटों से आरसमेटा-मुलमुला थाना के पास यातायात पूरी तरह ठप है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जबकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है।

Updated on:

26 Jan 2026 04:05 pm

Published on:

26 Jan 2026 04:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / स्कूल के पूर्व छात्र की खुदकुशी से सनसनी, छोड़ा 11 पेज का सुसाइड नोट, परिजनों ने किया चक्काजाम

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

