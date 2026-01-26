स्कूल के पूर्व छात्र की खुदकुशी से सनसनी, छोड़ा 11 पेज का सुसाइड नोट, परिजनों ने किया चक्काजाम

Suicide News: जांजगीर-चांपा जिले के न्यूयोको प्लांट स्थित आरसमेटा स्कूल के एक पूर्व छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले स्कूल प्रबंधन ने किसी कारणवश छात्र को स्कूल से निकाल दिया था, जिसके बाद वह किसी अन्य स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वहीं आज आत्मघाती कदम उठाने से इलाके में मातम छा गया।