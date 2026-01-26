स्कूल के पूर्व छात्र की खुदकुशी से सनसनी, छोड़ा 11 पेज का सुसाइड नोट, परिजनों ने किया चक्काजाम

स्कूल के पूर्व छात्र ने की खुदकुशी ( Photo - Patrika )
Suicide News: जांजगीर-चांपा जिले के न्यूयोको प्लांट स्थित आरसमेटा स्कूल के एक पूर्व छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले स्कूल प्रबंधन ने किसी कारणवश छात्र को स्कूल से निकाल दिया था, जिसके बाद वह किसी अन्य स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वहीं आज आत्मघाती कदम उठाने से इलाके में मातम छा गया।
आत्महत्या से पहले छात्र ने 11 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने आरसमेटा स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में स्कूल से निकाले जाने के कारणों, मानसिक प्रताड़ना और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
छात्र की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। बीते दो घंटों से आरसमेटा-मुलमुला थाना के पास यातायात पूरी तरह ठप है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जबकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है।
