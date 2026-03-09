रंगपंचमी पर सबसे अनूठी लट्ठमार होली! कुंवारी किशोरियों ने पुरुषों पर बरसाई छड़ी, 150 साल से निभाई जा रही परंपरा

CG News: यूं तो रंग पंचमी क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है, लेकिन पंतोरा में मनाई जाने वाली लट्ठमार पंचमी का अपना अलग ही अंदाज है। राधा की नगरी बरसाना में आज के दिन लट्ठ मारने की परंपरा है, कुछ इसी तरह इस दिन गांव की युवतियां बांस की पतली छड़ी से लोगों की पिटाई करते हैं। लट्ठमार पंचमी में मार खाने के लिए दूर-दूर से ग्रामीण पहुंचते हैं। इस परंपरा के बारे में गांव के बुजुर्ग ने बताया कि आज से तकरीबन डेढ़ से दो सौ वर्ष से पूर्व इस गांव को बसाने वाले मालगुजार देवान ठाकुर द्वारा इस छड़ीमार पंचमी की शुरूआत की गई।