LPG Cylinder Price Hike: गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, जंग के बीच रसोई गैस की किल्लत की आशंका… जानिए नई कीमत

पिछले माह फरवरी में घरेलू गैस सिलेंडर (लाल) 942 रुपए में मिला था। अब इस माह गैस सिलेंडर लेने के लिए 1002 रुपए चुकानें पड़ेगे। वहीं कमिर्शियल सिलेंडर (नीला) 2000 रुपए में मिल रहा था जो इस माह 2015 रुपए में मिलेगा। इधर सब्सिडी की राशि 67 रुपए ही मिलेंगे। इसके पूर्व अप्रैल 2025 में घेरलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था। शहर के गैस एजेंसी के संचालक विजय अग्रवाल से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 मार्च से बदलाव हुआ है। घेरलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए व कर्मिशियिल में करीब 115 रुपए की वृद्धि हुई है।