पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव! 143 पुलिसकर्मियों के तबादले, कई थानों में नए प्रभारी नियुक्त

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। Chhattisgarh Police के तहत सक्ती जिले में पुलिस अधीक्षक ने व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल 143 पुलिसकर्मियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस सूची में एक निरीक्षक, चार उप निरीक्षक और दस सहायक उप निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं।