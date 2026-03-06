होली विवाद बड़ी हिंसा में बदला! मारपीट और लूटपाट कर 30 लोगों ने घर घेरकर लगाई आग, जानें पूरा मामला…

जानकारी के अनुसार, पीड़ित पक्ष के आनंदराम कुर्रे (45) और सुकदेव कुर्रे (32) होली की सुबह करीब 9 बजे गांव के सरपंच के घर के पीछे स्थित डबरी तालाब के पास बैठे थे। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और कथित तौर पर जातिसूचक गालियां देते हुए उन्हें गांव से बाहर निकालने की धमकी देने लगे।पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने शराब पिलाने की मांग की। मना करने पर विवाद बढ़ गया और लाठी-डंडों के साथ हमला करने की कोशिश की गई।