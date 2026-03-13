Teacher Suspended: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई! 2 शिक्षक निलंबित, प्रधान पाठक समेत 4 को नोटिस

जानकारी के अनुसार एक सहायक शिक्षक पर शराब के नशे में स्कूल आने का आरोप है। वहीं एक संकुल समन्वयक ने परीक्षा ड्यूटी में नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने रिश्तेदार की ड्यूटी लगा दी थी। इन मामलों को गंभीर मानते हुए डीईओ ने दोनों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। इसके अलावा कुछ अन्य मामलों में भी लापरवाही सामने आई है।