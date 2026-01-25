छत्तीसगढ़ में बंपर भर्ती.. 15 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, मंत्री खुशवंत साहेब ने दी बड़ी जानकारी

CG Job: प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही रोजगार के नए रास्ते खुलने वाले हैं। भाजपा सरकार ने युवाओं से किए गए वादों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। बीते कुछ वर्षों में जहां इंजीनियरिंग पढ़ाई के प्रति युवाओं का रुझान कम हुआ था, वहीं इस साल हालात बदले हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की सीटों में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।