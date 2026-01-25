छत्तीसगढ़ में बंपर भर्ती.. 15 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, मंत्री खुशवंत साहेब ने दी बड़ी जानकारी

प्रतीकात्मक फोटो
CG Job: प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही रोजगार के नए रास्ते खुलने वाले हैं। भाजपा सरकार ने युवाओं से किए गए वादों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। बीते कुछ वर्षों में जहां इंजीनियरिंग पढ़ाई के प्रति युवाओं का रुझान कम हुआ था, वहीं इस साल हालात बदले हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की सीटों में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
कौशल विकास, रोजगार और तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहेब ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को हुनर से लैस करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। इसी सोच के तहत 28 से 31 जनवरी तक राजधानी रायपुर में बड़े स्तर पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां 15 हजार से ज्यादा युवाओं को ऑफर लेटर मिलने की संभावना है।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है। अब तक करीब 8,500 करोड़ रुपये के एमओयू किए जा चुके हैं, जिससे आने वाले समय में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के युवा खेल के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए मंत्री खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को लेकर और भी ठोस फैसले लिए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा आत्मनिर्भर और मजबूत बन सकें। यह जानकारी मंत्री ने जांजगीर दौरे के दौरान दी।
