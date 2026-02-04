CG News: ACB की बड़ी कार्रवाई, रंगे हाथों धरे गए अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों अधिकारियों ने चोरभट्टी धान खरीद सेंटर के इंचार्ज से कुछ सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगी थी। लगातार दबाव और परेशानी से तंग आकर सेंटर इंचार्ज ने ACB में शिकायत की। शिकायत वेरिफाई करने के बाद, ACB ने प्लान बनाकर जाल बिछाया और आज दोनों अधिकारियों को रिश्वत के पैसे के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।