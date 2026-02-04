CG News: ACB की बड़ी कार्रवाई, रंगे हाथों धरे गए अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी

तहसील कार्यालय में ACB की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
CG News: एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के तहसील ऑफिस में एक बड़ा ऑपरेशन किया। टीम ने आज एडिशनल तहसीलदार करुणा अहेर और पटवारी आयुष ध्रुव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों अधिकारियों को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों अधिकारियों ने चोरभट्टी धान खरीद सेंटर के इंचार्ज से कुछ सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगी थी। लगातार दबाव और परेशानी से तंग आकर सेंटर इंचार्ज ने ACB में शिकायत की। शिकायत वेरिफाई करने के बाद, ACB ने प्लान बनाकर जाल बिछाया और आज दोनों अधिकारियों को रिश्वत के पैसे के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।
CG News: इस कार्रवाई से तहसील ऑफिस में हड़कंप मच गया। ACB टीम फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
