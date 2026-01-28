Police Posting 2026: TI, ASI समेत 20 पुलिसकर्मियों की नई साइबर थाना में पोस्टिंग, देखें लिस्ट

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ( Photo- Patrika )
Police Posting 2026: छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को कंट्रोल रूम से वर्चुअल माध्यम के जरिए नए साइबर थाने का उद्घाटन किया। इस पहल को प्रदेश में साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक सशक्त बनाने के रूप में देखा जा रहा है।
तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन ठगी, डिजिटल धोखाधड़ी और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों को ध्यान में रखते हुए इस साइबर थाने की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से अब साइबर अपराधों की जांच और आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
नए साइबर थाने के सुचारु संचालन के लिए पुलिस विभाग ने 20 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय द्वारा तबादला एवं नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया गया है। तैनात किए गए बल में एक निरीक्षक (टीआई), एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई), चार प्रधान आरक्षक, बारह आरक्षक तथा दो महिला आरक्षक शामिल हैं।
पुलिस प्रशासन के अनुसार, इस साइबर थाने के माध्यम से साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, डिजिटल लेन-देन में फर्जीवाड़ा, फिशिंग, हैकिंग और अन्य तकनीकी अपराधों की गहन जांच की जाएगी। साथ ही पीड़ितों को समय पर सहायता और न्याय दिलाने की प्रक्रिया भी तेज होगी। अधिकारियों का मानना है कि साइबर थाना शुरू होने से आम नागरिकों में बढ़ती डिजिटल सुरक्षा को लेकर विश्वास मजबूत होगा और अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा। यह पहल राज्य में सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।
