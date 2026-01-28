Police Posting 2026: TI, ASI समेत 20 पुलिसकर्मियों की नई साइबर थाना में पोस्टिंग, देखें लिस्ट

पुलिस प्रशासन के अनुसार, इस साइबर थाने के माध्यम से साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, डिजिटल लेन-देन में फर्जीवाड़ा, फिशिंग, हैकिंग और अन्य तकनीकी अपराधों की गहन जांच की जाएगी। साथ ही पीड़ितों को समय पर सहायता और न्याय दिलाने की प्रक्रिया भी तेज होगी। अधिकारियों का मानना है कि साइबर थाना शुरू होने से आम नागरिकों में बढ़ती डिजिटल सुरक्षा को लेकर विश्वास मजबूत होगा और अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा। यह पहल राज्य में सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।