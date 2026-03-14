14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Teacher suspended: पत्नी के स्कूल में शिक्षक पति की परीक्षा ड्यूटी, इधर शराब पीकर पंहुचा टीचर निलंबित

Teacher suspended: कोई भी कर्मचारी अपने नजदीकी रिश्तेदार के परीक्षा में शमिल होने या स्वयं के स्कूल में परीक्षा ड्यटी नहीं कर सकता। वहीं संकुल केंद्र तिलई के संकुल शैक्षिक समन्वयक जीवनलाल यादव को भी शोकाज नोटिस जारी हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

image

सुबोध कुमार झा

Mar 14, 2026

Teacher suspended: पत्नी के स्कूल में शिक्षक पति की परीक्षा ड्यूटी, इधर शराब पीकर पंहुचा टीचर निलंबित

Teacher suspended: @ सुबोध कुमार झा। शिक्षकीय कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर डीईओ अशोक सिन्हा ने दो सहायक शिक्षकों को निलंबित किया है। डीईओ कार्यालय के अनुसार, 10 मार्च को रामवती कौशिक संस्कृत उमावि तिलई के निरीक्षण में शासकीय नवीन प्राशा तिलई में पदस्थ सहायक शिक्षक तुलाराम कौशिक परीक्षा ड्यूटी करते मिले थे। डीईओ ने शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

शिक्षक ने जवाब में पत्नी द्वारा संचालित रामवती कौशिक संस्कृत उमावि तिलई में परीक्षा ड्यूटी करना स्वीकार किया। जबकि मंडल का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी कर्मचारी अपने नजदीकी रिश्तेदार के परीक्षा में शमिल होने या स्वयं के स्कूल में परीक्षा ड्यटी नहीं कर सकता। वहीं संकुल केंद्र तिलई के संकुल शैक्षिक समन्वयक जीवनलाल यादव को भी शोकाज नोटिस जारी हुआ है।

शराब पीकर पहुंचा स्कूल टीचर निलंबित…….

शासकीय बालक प्राथमिक शाला नरियरा में बीईओ अकलतरा 5 मार्च को निरीक्षण करने पहुंचे थे। तब सहायक शिक्षक एलबी संदीप कुमार कंवर शराब पीकर स्कूल में मौजूद था। पूर्व में भी संकुल शैक्षिक समन्वयक ने मौखिक रूप से शिक्षक को शराब पीकर स्कूल आने पर हिदायत दी थी। बीईओ के जांच प्रतिवेदन पर डीईओ ने शोकॉज नोटिस कर जवाब मांगा था। जिस पर शिक्षक ने जवाब दिया कि होली त्योहार के चलते शराब पीकर आया था। इस पर शिक्षक को डीईओ ने तत्काल प्रभावित से निलंबित कर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Mar 2026 02:26 pm

Published on:

14 Mar 2026 02:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Teacher suspended: पत्नी के स्कूल में शिक्षक पति की परीक्षा ड्यूटी, इधर शराब पीकर पंहुचा टीचर निलंबित

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: क्लिंकर से भरा ट्रेलर सड़क किनारे पलटा, नशे में धुत था चालक, मची अफरा-तफरी

ट्रेलर सड़क किनारे पलटा क्लिंकर से भरा ट्रेलर (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

छात्रावास से गायब 12 साल का बच्चा ट्रेन पकड़कर पहुंचा विशाखापट्टनम, टीटी-रेलवे पुलिस को नहीं लगी भनक, जानें मामला

ट्रेन में बैठकर पहुंच गया विशाखापट्टनम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

Teacher Suspended: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई! 2 शिक्षक निलंबित, प्रधान पाठक समेत 4 को नोटिस

शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG Crime: नवविहिता ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, ससुराल वाले करते थे दहेज की मांग

CG Crime: नवविहिता ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, ससुराल वाले करते थे दहेज की मांग
जांजगीर चंपा

रंगपंचमी पर सबसे अनूठी लट्ठमार होली! कुंवारी किशोरियों ने पुरुषों पर बरसाई छड़ी, 150 साल से निभाई जा रही परंपरा

रंगपंचमी पर सबसे अनूठी लट्ठमार होली (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.