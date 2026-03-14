Teacher suspended: पत्नी के स्कूल में शिक्षक पति की परीक्षा ड्यूटी, इधर शराब पीकर पंहुचा टीचर निलंबित

शासकीय बालक प्राथमिक शाला नरियरा में बीईओ अकलतरा 5 मार्च को निरीक्षण करने पहुंचे थे। तब सहायक शिक्षक एलबी संदीप कुमार कंवर शराब पीकर स्कूल में मौजूद था। पूर्व में भी संकुल शैक्षिक समन्वयक ने मौखिक रूप से शिक्षक को शराब पीकर स्कूल आने पर हिदायत दी थी। बीईओ के जांच प्रतिवेदन पर डीईओ ने शोकॉज नोटिस कर जवाब मांगा था। जिस पर शिक्षक ने जवाब दिया कि होली त्योहार के चलते शराब पीकर आया था। इस पर शिक्षक को डीईओ ने तत्काल प्रभावित से निलंबित कर दिया।