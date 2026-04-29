Vedanta Plant Accident Update: 25 मौतों के मामले में 17 आरोपियों पर अब भी सस्पेंस, सिर्फ 2 नाम सार्वजनिक, पुलिस पर उठे सवाल

गौरतलब है कि 14 अप्रैल की दोपहर ढाई बजे वेदांता पावर प्लांट के बॉयलर फटने से 25 कर्मचारियों की एक एक मौत हो गई थी। घटना के बाद डभरा पुलिस ने उद्योग के मालिक अनिल अग्रवाल एवं कंपनी प्रबंधक देवेंद्र पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन इस मामले में 19 लोगों को दोषी करार दिया गया है। पुलिस ने दो नामों की घोषणा तो कर दी, लेकिन 17 नामों पर अब भी पर्दा डाल रखी है। ऐसे मामलों में पुलिस बड़ा खेल भी करती है। क्योंकि नाम जोडऩे और छोड़ने में पुलिस को बड़ा आर्थिक लाभ होता है।