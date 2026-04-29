Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स ने किया दावा, असम, पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस, देखें सबसे सटीक आंकड़े

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भारत के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का रण अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के साथ ही आज शाम लोकतंत्र का यह महापर्व संपन्न हो गया।
पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर सत्ता का फैसला अब ईवीएम (EVM) में कैद हो चुका है। बुधवार शाम 6 बजे दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही चुनावी शोर थम गया है। इस बार बंगाल के मतदाताओं ने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी का नया इतिहास रच दिया है। अब से कुछ ही देर में, यानी शाम 6:30 बजे, विभिन्न न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के ‘एग्जिट पोल’ आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव आयोग के कड़े निर्देशों के कारण अब तक इन आंकड़ों पर पाबंदी थी, लेकिन अब ये अनुमान बताएंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपनी सत्ता बरकरार रखेगी या भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2021 की कसर इस बार पूरी कर देगी।
2026-04-29 06:54:05 pm
2026-04-29 06:46:58 pm
एक्सिस माई इंडिया
LDF - 49-62
UDF- 78-90
NDA- 0-3
अन्य-0
2026-04-29 06:36:17 pm
Axis My India के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा गठबंधन यानी एनडीए को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़ा बहुमत के जादुई नंबर 64 से कहीं ज्यादा है। अगर यह अनुमान नतीजों में तब्दील होता है तो यह राज्य में भाजपा की पकड़ को और भी मजबूत साबित करेगा। इसी अनुमान के अनुसार, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने की उम्मीद है।
2026-04-29 06:27:29 pm
भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन (आईआईपीयू) के प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने की थी। 1996 में एग्जिट पोल सबसे अधिक चर्चा आए। उस समय दूरदर्शन ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) को देशभर में एग्जिट पोल कराने के लिए अनुमति दी थी। 1998 में पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल का प्रसारण किया गया।
2026-04-29 06:09:35 pm
एग्जिट पोल के जनक नीदरलैंड के समाजशास्त्री मार्सेल वॉन डैम थे, जिन्होंने पहली बार 1967 में इसका सफल प्रयोग किया था। उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था।
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