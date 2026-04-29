Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स ने किया दावा, असम, पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस, देखें सबसे सटीक आंकड़े

भारत के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का रण अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के साथ ही आज शाम लोकतंत्र का यह महापर्व संपन्न हो गया।

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर सत्ता का फैसला अब ईवीएम (EVM) में कैद हो चुका है। बुधवार शाम 6 बजे दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही चुनावी शोर थम गया है। इस बार बंगाल के मतदाताओं ने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी का नया इतिहास रच दिया है। अब से कुछ ही देर में, यानी शाम 6:30 बजे, विभिन्न न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के ‘एग्जिट पोल’ आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव आयोग के कड़े निर्देशों के कारण अब तक इन आंकड़ों पर पाबंदी थी, लेकिन अब ये अनुमान बताएंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपनी सत्ता बरकरार रखेगी या भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2021 की कसर इस बार पूरी कर देगी।