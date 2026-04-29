29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Live

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स ने किया दावा, असम, पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस, देखें सबसे सटीक आंकड़े

Exit Poll 2026 Live: देश के 5 राज्यों में मतदान संपन्न हो गए हैं। एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के संभावित नतीजों पर लाइव अपडेट यहां देखें।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Aman Pandey

Apr 29, 2026

भारत के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का रण अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के साथ ही आज शाम लोकतंत्र का यह महापर्व संपन्न हो गया।

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर सत्ता का फैसला अब ईवीएम (EVM) में कैद हो चुका है। बुधवार शाम 6 बजे दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही चुनावी शोर थम गया है। इस बार बंगाल के मतदाताओं ने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी का नया इतिहास रच दिया है। अब से कुछ ही देर में, यानी शाम 6:30 बजे, विभिन्न न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के ‘एग्जिट पोल’ आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव आयोग के कड़े निर्देशों के कारण अब तक इन आंकड़ों पर पाबंदी थी, लेकिन अब ये अनुमान बताएंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपनी सत्ता बरकरार रखेगी या भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2021 की कसर इस बार पूरी कर देगी।

प्रमुख घटनाएँ

केरल में बनेगी कांग्रेस की सरकार
पूरा पढ़ें
असम में NDA को बढ़त
पूरा पढ़ें
भारत में एरिक डी कोस्टा ने रखी नींव
पूरा पढ़ें
एग्जिट पोल के बारे में रोचक जानकारी
पूरा पढ़ें

2026-04-29 06:54:05 pm

2026-04-29 06:46:58 pm

केरल में बनेगी कांग्रेस की सरकार

एक्सिस माई इंडिया
LDF - 49-62
UDF- 78-90
NDA- 0-3
अन्य-0

2026-04-29 06:36:17 pm

असम में NDA को बढ़त

Axis My India के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा गठबंधन यानी एनडीए को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़ा बहुमत के जादुई नंबर 64 से कहीं ज्यादा है। अगर यह अनुमान नतीजों में तब्दील होता है तो यह राज्य में भाजपा की पकड़ को और भी मजबूत साबित करेगा। इसी अनुमान के अनुसार, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने की उम्मीद है।

 

2026-04-29 06:27:29 pm

भारत में एरिक डी कोस्टा ने रखी नींव

भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन (आईआईपीयू) के प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने की थी। 1996 में एग्जिट पोल सबसे अधिक चर्चा आए। उस समय दूरदर्शन ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) को देशभर में एग्जिट पोल कराने के लिए अनुमति दी थी। 1998 में पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल का प्रसारण किया गया।

2026-04-29 06:09:35 pm

एग्जिट पोल के बारे में रोचक जानकारी

एग्जिट पोल के जनक नीदरलैंड के समाजशास्त्री मार्सेल वॉन डैम थे, जिन्होंने पहली बार 1967 में इसका सफल प्रयोग किया था। उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। 

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Apr 2026 07:09 pm

Published on:

29 Apr 2026 06:22 pm

Hindi News / National News / Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स ने किया दावा, असम, पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस, देखें सबसे सटीक आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Exit Poll: पुडुचेरी में NDA की आंधी, क्या कांग्रेस का होगा सूपड़ा साफ?

Puducherry Exit Poll
राष्ट्रीय

Kerala Exit Poll 2026: केरल में सत्ता परिवर्तन के संकेत, कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF की सरकार बनने का अनुमान

Kerala Exit Poll
राष्ट्रीय

West Bengal Exit Poll 2026 : बंगाल से बीजेपी का चल सकता है जादू, एक एजेंसी ने ममता पर जताया भरोसा!

West Bengal Exit Poll 2026
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Exit Poll 2026: DMK की होगी वापसी? AIADMK-BJP बढ़त से काफी पीछे, विजय का ऐसा रहा हाल

राष्ट्रीय

Assam Exit Poll 2026: क्या असम में फिर खिलेगा ‘कमल’ या कांग्रेस पलटेगी बाजी? एग्जिट पोल के नतीजों ने बढ़ाई धड़कनें

Assam Exit Poll 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.