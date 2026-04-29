CG News: तालाब में डूबने से दो जुड़वा बच्चियों की मौत, गांव में दौड़ी शोक की लहर

इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि गांवों में तालाबों के किनारे सुरक्षा घेरा (फेंसिंग), चेतावनी बोर्ड और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। यह हादसा न सिर्फ एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता और ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है।