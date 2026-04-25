CG Crime: नकाबपोश बदमाशों का तांडव, रेत कारोबारी के घर घुसकर ताबड़ताेड़ फायरिंग, बड़े भाई की मौत

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आयुष एक उभरता हुआ व्यवसायी था और उसकी तरक्की ही उसकी दुश्मन बन गई। पुलिस मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर अपनी जांच केंद्रित कर रही है। आयुष ने महज छह माह पहले ही नई जेसीबी और दो हाइवा खरीदे थे। वह रेत उत्खनन के कारोबार में तेजी से आगे बढ़ रहा था। पुलिस को शक है कि रेत माफियाओं के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ दिनों पहले आयुष का कुछ स्थानीय युवकों के साथ विवाद हुआ था। पुलिस उन युवकों की कुंडली खंगाल रही है। आयुष रेत, सीमेंट और सरिया के बड़े कारोबार के साथ-साथ ब्याज पर पैसे देने का काम भी करता था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं किसी बड़े लेनदेन को लेकर तो यह हमला नहीं हुआ।