Attack and loot: 4 नकाबपोश बदमाशों ने पीछा कर रुकवाया पिकअप, फिर ड्राइवर पर चाकू और पत्थर से हमला कर लूट लिए 51 हजार

बदमाशों ने चाकू की नोक पर पिकअप ड्राइवर से पैसों की मांग की। विरोध करने पर उन्होंने चाकू और पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वह घायल (Attack and loot) हो गया। उसके पास रखे 51 हजार 200 रुपए और मोबाइल लूट लिए। लूट के बाद युवक अपनी बाइकों से भाग निकले। घायल अवस्था में समीर उल्लाह खान सीतापुर पहुंचा और घटना की सूचना सुनीता फर्नीचर के संचालक को दी। घायल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है।