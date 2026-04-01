MLA caste certificate dispute: सीतापुर विधायक की जाति प्रमाण पत्र पर विवाद, हाईकोर्ट ने कहा- 90 दिन में पूरी करें जांच, ये बोले विधायक

अंबिकापुर. सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र (MLA caste certificate dispute) की वैधता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में जनजाति सुरक्षा मंच के जिला संयोजक बिहारी लाल तिर्की ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया शुरू से ही संदिग्ध रही है। जानकारी मिलते ही संबंधित दस्तावेजों का संकलन किया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।