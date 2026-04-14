Ambikapur-Durg express: अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन को चोर और असामाजिक तत्व पहुंचा रहे नुकसान, यात्रियों को हो रही परेशानी

विश्रामपुर। अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस दिनों चोरों और असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। यात्रियों की सुविधा के लिए हाल ही में आधुनिक एलएचबी कोच से अपग्रेड की गई इस ट्रेन के कोचों को बदमाश लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ट्रेन (Ambikapur-Durg express) के कई डिब्बों की खिड़कियों में लगे ग्रिल को तोड़ा या टेढ़ा कर दिया गया है। वहीं बायो टॉयलेट और बेसिन में लगे नल भी खोलकर चोरी किए जा रहे हैं।