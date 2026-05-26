Chhattisgarh Congress Protest: फिर साथ नजर आई जय-वीरू की जोड़ी, धरने पर दोनों के बीच में बैठे दीपक बैज, कहा- तो करेंगे उग्र आंदोलन

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत शिवनन्दनपुर में पहली बार हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के बीच शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब बड़े आंदोलन (Chhattisgarh Congress Protest) का रूप ले चुका है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के विरुद्ध आम्र्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेस का बिश्रामपुर थाना के सामने शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन और अधिक उग्र हो गया। तपती गर्मी के बावजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं। धरना स्थल मंगलवार को पूरी तरह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत सरगुजा संभाग के कई बड़े नेता धरने में शामिल हुए।