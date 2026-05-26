Congress Protest Video: आधी रात एक साथ धरने पर बैठे दीपक बैज और टीएस सिंहदेव, कुछ देर बाद पहुंचेंगे भूपेश बघेल

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा-कांग्रेस में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा नेताओं (BJP leaders) की शिकायत पर बिश्रामपुर पुलिस ने सोमवार की रात सूरजपुर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसकी जानकारी लगते ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मंगलवार को बिश्रामपुर पहुंचे और थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरने (Congress protest) पर बैठ गए। उनके साथ सूरजपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता भी साथ थे।