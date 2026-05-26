26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Congress Protest Video: आधी रात एक साथ धरने पर बैठे दीपक बैज और टीएस सिंहदेव, कुछ देर बाद पहुंचेंगे भूपेश बघेल

Congress Protest Video: सूरजपुर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर आम्र्स एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर का कर रहे हैं विरोध, एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हैं धरने पर

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 26, 2026

Congress protest, Congressmen protest in Bishrampur

PCC president and Former Deputy CM TS Singh Dev in protest (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा-कांग्रेस में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा नेताओं (BJP leaders) की शिकायत पर बिश्रामपुर पुलिस ने सोमवार की रात सूरजपुर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसकी जानकारी लगते ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मंगलवार को बिश्रामपुर पहुंचे और थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरने (Congress protest) पर बैठ गए। उनके साथ सूरजपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता भी साथ थे।

इसी बीच रात करीब 11 बजे पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी धरना स्थल पहुंचे। वे दीपक बैज के साथ 3 घंटे से भी अधिक समय पर धरने पर बैठे रहे। इसी बीच यह भी चर्चा है कि बुधवार की शाम करीब 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में भी धरना स्थल पहुंचेंगे।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज (PCC president Deepak Baij) का कहना है कि शिवनंदनपुर नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। इसी बीच भाजपा के कुछ नेता सूरजपुर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के दुकान में घुसकर बहस करने लगते हैं। इसके बाद भाजपा नेताओं की शिकायत पर बिश्रामपुर थाने में उनके खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया जाता है,

जबकि उनके पास से न तो पिस्टल और न ही हथियार बरामद हुए हैं। बिना जांच के ही उनके ऊपर अपराध दर्ज कर दिया गया। जबकि कांग्रेस नेताओं (Congress leaders) ने भी लिखित शिकायत दी, लेकिन भाजपा नेताओं पर अपराध दर्ज नहीं किया गया।

Congress Protest Video: धरने में टीएस सिंहदेव भी हुए शामिल

धरने में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM TS Singh Dev) भी शामिल हुए। वे कोरबा से रात 11 बजे बिश्रामपुर थाने के सामने पहुंचे और पूर्व से धरने पर बैठे दीपक बैज के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान सिंहदेव ने कहा कि जब हमने थानेदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैंं। उन्होंने कहा कि जब जांच ही नहीं किया गया तो एफआईआर किस आधार पर दर्ज किया गया।

पिस्टल के साथ प्रचार करने का आरोप

इधर भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नगर पंचायत चुनाव (Nagar Panchayat election) में पिस्टल लेकर प्रचार कर रहे थे। इस वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने आ गई है। वहीं कांगे्रसी नेता प्रशासन व पुलिस पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Ganga Dussehra: जिन तालाबों में कमल के फूल, वहां उतरती हैं ‘गंगा मैया’, जानिए गंगा दशहरा पर कौन-कौन सी होती हैं अनूठी परंपराएं
अंबिकापुर
Ganga Dussehra, Tradition on Ganga Dussehra

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 May 2026 03:42 pm

Published on:

26 May 2026 03:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Congress Protest Video: आधी रात एक साथ धरने पर बैठे दीपक बैज और टीएस सिंहदेव, कुछ देर बाद पहुंचेंगे भूपेश बघेल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ganga Dussehra: जिन तालाबों में कमल के फूल, वहां उतरती हैं ‘गंगा मैया’, जानिए गंगा दशहरा पर कौन-कौन सी होती हैं अनूठी परंपराएं

Ganga Dussehra, Tradition on Ganga Dussehra
अंबिकापुर

Road Accident: सरगुजा में सडक़ हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 को कार ने मारी टक्कर तो दूसरा लौट रहा था ससुराल से

Road accident
अंबिकापुर

Heatwave Alert: नौतपा कल से, झुलसाने वाली लू से शहर की सडक़ों पर सन्नाटा, 41.7 डिग्री पहुंचा पारा

Heat Wave Alert, Heatwave alert
अंबिकापुर

Hemp Smuggling: ओडि़शा से 4.50 लाख का गांजा लेकर पहुंचे थे पति-पत्नी, 2 बोरी देखकर हुआ शक, दोनों गिरफ्तार

Hemp smuggling, Hemp smugglers arrested
अंबिकापुर

Big Incident: बाड़ी से गेंदे का फूल तोड़ रहा था 14 वर्षीय बेटा, पिता ने कह दी ऐसी बात, 14वें दिन हो गई मौत

Big incident, commits suicide
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.