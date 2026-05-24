Big Incident: बाड़ी से गेंदे का फूल तोड़ रहा था 14 वर्षीय बेटा, पिता ने कह दी ऐसी बात, 14वें दिन हो गई मौत

अंबिकापुर। पिता ने मामूली से बात पर अपने 14 वर्षीय बेटे को डांट लगाई और बेटे ने नाराज होकर जहर का सेवन कर लिया। गंभीर हालत (Big Incident) में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था। यहां से परिजन उसे शहर के ही होलीक्रॉस अस्पताल में ले गए। लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। फटकार लगाने के 14वें दिन ही बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल खेत से गेंदे का फूल तोडऩे के दौरान पिता ने कहा था कि फूल कम तोड़ रहे हो, गिरा ज्यादा रहे हो। इसी बात पर बेटे ने ऐसा घातक कदम उठा लिया था। अब पिता अफसोस कर रहा है कि उसने उसे क्यों डांट लगाई।