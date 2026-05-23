Father Raped Daughter: पिता ने 11 वर्षीय बेटी से किया बलात्कार, दरिंदे को दया भी नहीं आई, रोते हुए मां को बताया

अंबिकापुर. पिता-पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना (Girl raped) सामने आई है। अंबिकापुर में एक पिता ने अपनी ही 11 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार (Father Raped Daughter) की घटना को अंजाम दिया है। घटना 20 मई की दोपहर की है। इस दौरान पीडि़ता की मां घर पर नहीं थी। 21 मई को पिता जब घर पर नहीं था तो बालिका ने रोते हुए मामले की जानकारी मां को दी। यह सुनकर मां के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तत्काल थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। मामले को लेकर शहरवासियों में आक्रोश का माहौल है। उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं वकीलों ने उसकी पैरवी नहीं करने की बात कही है।