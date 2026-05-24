Hemp Smuggling: ओडि़शा से 4.50 लाख का गांजा लेकर पहुंचे थे पति-पत्नी, 2 बोरी देखकर हुआ शक, दोनों गिरफ्तार

अंबिकापुर. नशे का अवैध कारोबार करने वाले तस्करों (Hemp Smuggling) के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आबकारी उडऩदस्ता की टीम सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जजगा पुलिया के पास संदिग्ध रूप से स्कूटी के साथ खड़े महिला-पुरुष को देखा। उनके पास 2 भरी हुई बोरियां भी पड़ी थीं। शक होने पर बोरियों को खुलवाकर देखा तो 22 किलो 600 ग्राम गांजा मिला। इसके बाद टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत साढ़े चार लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी दंपति ओडि़शा के रहने वाले हैं और वहीं से गांजा लेकर आए थे।