Road accident in Surguja: सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, शोक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था ससुराल

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे से लगे लखनपुर के ग्राम कटिंदा में सोमवार की रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर (Road accident) मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सिर के बल सडक़ पर जा गिरा। सिर से काफी मात्रा में खून निकल जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक रिश्तेदार के घर से शोक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने ससुराल लौट रहा था। सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। सूचना पर युवक के परिजन अस्पताल पहुंचे। शव देख उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मंगलवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया।