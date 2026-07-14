14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Road accident in Surguja: सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, शोक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था ससुराल

Road accident in Ambikapur: अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे लगे ग्राम कटिंदा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुआ हादसा, सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही तोड़ा दम
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 14, 2026

Road accident in Surguja

Road accident in Ambikapur, ग्राम कटिंदा की सडक़ जहां हादसा हुआ (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे से लगे लखनपुर के ग्राम कटिंदा में सोमवार की रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर (Road accident) मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सिर के बल सडक़ पर जा गिरा। सिर से काफी मात्रा में खून निकल जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक रिश्तेदार के घर से शोक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने ससुराल लौट रहा था। सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। सूचना पर युवक के परिजन अस्पताल पहुंचे। शव देख उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मंगलवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया।

सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सलका के मुड़पारा निवासी पवन कुमार पंडो 28 वर्ष सोमवार को अपने रिश्तेदार के घर चंदनपान कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम बगदेवा गया था। वहां से वह अपने बाइक क्रमांक सीजी 15 डीजेड 2870 में सवार (Road accident in Lakhanpur) होकर अपने ससुराल लौट रहा था।

वह रात करीब 9 बजे अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे से लगे लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कटिंदा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन उसे टक्कर मारते हुए फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक हवा में उछलते हुए सडक़ पर सिर के बल जा गिरा।

सिर फट जाने से काफी मात्रा में खून बह गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर वाहनों की टक्कर से हुई आवाज सुनकर आस-पास मौजूद लोग दौडक़र वहां पहुंचे तो युवक की मौत (Road accident death) हो चुकी थी।

Road accident on NH: सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

सडक़ हादसे की खबर मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का निरीक्षण करने के बाद शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे (Road accident) में बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इधर पुलिस ने युवक के परिजन को हादसे की सूचना दी तो वे अस्पताल पहुंचे।

युवक का शव देख उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं मंगलवार को पीएम पश्चात पुलिस ने शव परिजन को सौंप दिया।

Newly Married Suspected Death: मैनपाट में नवविवाहिता की फांसी पर लटकती मिली लाश, मायके वाले बोले- हत्या कर टांगा, मांग रहे थे कार

ये भी पढ़ें
Newly married suspected death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 01:18 pm

Published on:

14 Jul 2026 01:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Road accident in Surguja: सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, शोक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था ससुराल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur Crime: नौकर ने ड्राइवर के साथ रची साजिश, 5 लाख कैश किए पार, बोला- बांध दिए थे मेरे हाथ-पैर

Ambikapur crime
अंबिकापुर

Newly Married Suspected Death: मैनपाट में नवविवाहिता की फांसी पर लटकती मिली लाश, मायके वाले बोले- हत्या कर टांगा, मांग रहे थे कार

Newly married suspected death
अंबिकापुर

Sainik School Ambikapur: इंडियन आर्मी के कर्नल राजेश बेंदा बने सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल, चीनी भाषा में हैं पारंगत

Sainik school Ambikapur
अंबिकापुर

Drug smuggling in Ambikapur: महिला को नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करने वाला भी गिरफ्तार, ब्राउन शुगर की तस्करी में 5 साल खा चुका है जेल की हवा

Drug smuggling in Ambikapur
क्राइम

Drug Smuggling in Ambikapur: ब्राउन शुगर की तस्करी में जेल जा चुकी महिला अब नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार, सबूत छिपाने फेंका थैला

Drug smuggling in Ambikapur
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.