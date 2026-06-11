Teacher Died in Road Accident: अंबिकापुर-बिलासपुर NH पर सडक़ हादसे में शिक्षक की मौत, साथी की हालत नाजुक

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार की रात सडक़ हादसे में एक शिक्षक की मौत (Teacher death in Accident) हो गई, जबकि बाइक पर सवार उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षक की मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को लगी, वे घटनास्थल पहुंचे। हादसे में मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गुरुवार को पीएम पश्चात शिक्षक का शव उसके परिजन को सौंप दिया गया। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल यह पता नहीं चल सका है। वहीं परिजन का कहना है कि पैदल टहलने के दौरान किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी है।