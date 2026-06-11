Teacher Died in Road Accident: अंबिकापुर-बिलासपुर NH पर सडक़ हादसे में शिक्षक की मौत, साथी की हालत नाजुक

Teacher died in Road accident (दुर्घटना की प्रतीकात्मक तस्वीर)
अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार की रात सडक़ हादसे में एक शिक्षक की मौत (Teacher death in Accident) हो गई, जबकि बाइक पर सवार उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षक की मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को लगी, वे घटनास्थल पहुंचे। हादसे में मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गुरुवार को पीएम पश्चात शिक्षक का शव उसके परिजन को सौंप दिया गया। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल यह पता नहीं चल सका है। वहीं परिजन का कहना है कि पैदल टहलने के दौरान किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी है।
बिलासपुर जिला निवासी प्रदीप कश्यप 45 वर्ष सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम केशगवां मिडिल स्कूल में पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात करीब 9 बजे वे अपने साथी ग्राम पतरापारा निवासी भुनेश्वर राजवाड़े के साथ बाइक पर सवार होकर लखनपुर से उदयपुर की ओर जा रहे थे।
दोनों अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे (Ambikapur-Bilaspur NH) पर उदयपुर के हरफरी नाला से लगे विवान फ्यूल्स पेट्रोल पंप के पास सडक़ पर गंभीर हालत में पड़े मिले। राहगीरों ने उन्हें देखा तो एंबुलेंस की मदद से उदयपुर अस्पताल ले जाया गया।
शिक्षक व उसके साथी के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई। जबकि घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Ambikapur Medical College Hospital) के लिए रेफर कर दिया गया। यहां उसका इलाज जारी है।
बताया जा रहा है कि जिस समय शिक्षक व उसका साथी हादसे का शिकार हुए, उस समय क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी। वहीं हादसे में शिक्षक की मौत की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे। परिजन का कहना है कि शिक्षक हर शाम को पैदल टहलने जाते थे।
बुधवार की रात को भी वे पैदल निकले थे। इसी दौरान किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि शिक्षक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर (Unknown Vehicle Collided Teacher) मारी है या कोई और बात है। फिलहाल उदयपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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