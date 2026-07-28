Fake ACB Officer: अंबिकापुर में 3 फर्जी ACB ऑफिसर अरेस्ट, आबकारी अधिकारी से कहा- तुरंत 1 लाख रुपए और 6 बोतल शराब दो, वरना…

अंबिकापुर। खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी (ACB Officer) बताकर जिला आबकारी अधिकारी से 1 लाख रुपए और 6 बॉटल विदेशी शराब की डिमांड करने वाले 3 लोगों को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने आबकारी अधिकारी को फोन कर कहा था ऊपर से निरीक्षण करने टीम आ रही है। उनके रेस्ट हाउस में रुकने से लेकर भोजन तक की व्यवस्था का जिम्मा हमें मिला है। इसके लिए तत्काल रुपयों और शराब की व्यवस्था करो, वरना कार्रवाई हो जाएगी। आशंका होने पर आबकारी अधिकारी ने गांधीनगर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार की रात 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है