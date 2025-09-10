ACB arrested Patwari: जब तक रुपए नहीं दोगे, तुम्हारा काम नहीं करूंगा, एसीबी ने किसान से 13 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को दबोचा

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत पंडरी में पदस्थ एक पटवारी को किसान से 13 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार (ACB arrested Patwari) किया है। दरअसल किसान द्वारा अपने पैतृक जमीन का बंटवारा कराने पटवारी कार्यालय में आवेदन दिया गया था। लेकिन पटवारी द्वारा उसे बार-बार दौड़ाया जा रहा था। पटवारी उससे रिश्वत की मांग कर रहा था। अंतत: सौदा 13 हजार में तय हुआ। इसी बीच किसान ने मामले की शिकायत एसीबी की टीम से की। फिर प्लान बनाकर बुधवार को एसीबी की टीम ने पटवारी को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों दबोच लिया।
वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत निवासी एक किसान ने अपने पैतृक जमीन का बंटवारा कराने तहसील में आवेदन किया था। लेकिन ग्राम पंडरी हल्का में पदस्थ पटवारी मोहन सिंह द्वारा काम करने के बदले उससे रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। किसान का कहना था कि वह रिश्वत (ACB arrested Patwari) नहीं देगा, इस पर पटवारी ने भी काम करने से साफ इनकार कर दिया।
कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुके किसान का आखिर पटवारी की बात माननी पड़ी और सौदा 13 हजार में तय हो गया। इधर किसान ने भ्रष्ट पटवारी को सबक सिखाने की ठान ली थी। इसी बीच उसने मामले की शिकायत एसीबी की टीम से कर दी। मामले (ACB arrested Patwari) की पुष्टि कर लेने के बाद एसीबी की टीम ने पटवारी को पकडऩे योजना बनाई।
एसीबी की टीम ने एसडीओपी प्रमोद खेस्स के नेतृत्व में कार्रवाई की। इसके लिए बुधवार की सुबह टीम ने किसान को केमिकल लगे 13 हजार रुपए (ACB arrested Patwari) पटवारी को देने के लिए दिए। वहीं एसीबी की टीम पटवारी ऑफिस के आस-पास ही तैनात हो गई। जैसे ही किसान ने रिश्वत के रुपए पटवारी को दिए, वहां पहले से मौजूद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।
एसीबी की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार (ACB arrested Patwari) कर उससे पूछताछ शुरु कर दी है। वहीं एसीबी का कहना है कि पटवारी से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि सरगुजा संभाग में राजस्व विभाग में अब तक पटवारियों द्वारा रिश्वत लेने के कई मामले सामने आ चुके हैं। शिकायत पर एसीबी की टीम ने ऐसे पटवारियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है।