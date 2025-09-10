ACB arrested Patwari: जब तक रुपए नहीं दोगे, तुम्हारा काम नहीं करूंगा, एसीबी ने किसान से 13 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को दबोचा

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत पंडरी में पदस्थ एक पटवारी को किसान से 13 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार (ACB arrested Patwari) किया है। दरअसल किसान द्वारा अपने पैतृक जमीन का बंटवारा कराने पटवारी कार्यालय में आवेदन दिया गया था। लेकिन पटवारी द्वारा उसे बार-बार दौड़ाया जा रहा था। पटवारी उससे रिश्वत की मांग कर रहा था। अंतत: सौदा 13 हजार में तय हुआ। इसी बीच किसान ने मामले की शिकायत एसीबी की टीम से की। फिर प्लान बनाकर बुधवार को एसीबी की टीम ने पटवारी को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों दबोच लिया।