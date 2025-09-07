Flag dispute: हनुमान ध्वजा के ऊपर एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाया अपना झंडा, गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के त्रिकुंडा थाना अंतर्गत विरेंद्रनगर गांव में मंगलवार को एक धर्म विशेष के युवकों द्वारा हनुमान ध्वजा के ऊपर अपना ध्वज फहराने (Flag dispute) का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। फिलहाल पुलिस व प्रशासनिक टीम गांव में डटी हुई है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि ग्राम विरेंद्रनगर में गणेश पंडाल के पास सार्वजनिक सोलर पानी टंकी के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा लगाई गई थी। 4 सितंबर को कुछ युवकों ने टंकी पर चढक़र हनुमान ध्वजा के ऊपर एक धर्म विशेष का ध्वज (Flag dispute) फहरा दिया और उसकी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी।
वीडियो वायरल होते ही गांव में आक्रोश फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवादित ध्वज (Flag dispute) को हटा दिया गया। एसडीओपी रामानुजगंज बाजीलाल सिंह, तहसीलदार व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस व प्रशासन द्वारा समझाइश दी गई।
हनुमान जी के ध्वज के ऊपर एक धर्म विशेष का ध्वज (Flag dispute) फहराने के बाद गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। इसे देखते हुए त्रिकुंडा थाना प्रभारी व्यास नारायण व प्रशासनिक अमला गांव में तैनात है। पुलिस बल ने कैंप कर रखा है ताकि माहौल बिगडऩे न पाए। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है।
बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने बताया कि गांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कुछ संदिग्ध युवकों (Flag dispute) को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाडऩे वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।