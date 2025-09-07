Flag dispute: हनुमान ध्वजा के ऊपर एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाया अपना झंडा, गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के त्रिकुंडा थाना अंतर्गत विरेंद्रनगर गांव में मंगलवार को एक धर्म विशेष के युवकों द्वारा हनुमान ध्वजा के ऊपर अपना ध्वज फहराने (Flag dispute) का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। फिलहाल पुलिस व प्रशासनिक टीम गांव में डटी हुई है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।