Lord Ganesha idols immersion: मनोरम झांकियों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन, शहर में नाचते-झूमते निकले श्रद्धालु

अंबिकापुर. गणेश चतुर्थी पर शहर के विभिन्न पंडालों में विराजे प्रथम पुज्य भगवान गणेश की प्रतिमाओं का 10 दिनों तक पूजा-अर्चना की गई। शनिवार को विघ्नहर्ता को विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं ने विदाई दी। बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति द्वारा शहर के घड़ी चौक पर सामूहिक विसर्जन (Lord Ganesha idols immersion) के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों से गणेश प्रतिमाओं को लेकर पहुंचे भक्तों ने धूमधाम के साथ उनका विसर्जन किया। नाचते गाते हुए बड़े उत्साहित भक्तों ने भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ शहर भ्रमण करते हुए मनोरम झांकी निकाली।
अंबिकापुर में कई जगहों पर स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन (Lord Ganesha idols immersion) के मद्देनजर बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति अंबिकापुर द्वारा घड़ी चौक पर बृहद रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश की आरती से की गई। गणेश पूजन समितियों द्वारा मनमोहक झांकी निकाली गई।
घड़ी चौक पर बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति (Lord Ganesha idols immersion) द्वारा सभी झांकियों का स्वागत एवं पूजन किया गया। झांकियों में प्रमुख रूप से सिंह क्लब सेवा समिति भट्टी रोड गली, जागृति नव युवक मण्डल जयस्तम्भ चौक, नव निर्माण मंच देवीगंज रोड, देवीगंज रोड सेवा समिति, सत्तीपारा सेवा समिति, गांधीनगर समिति, गजानन्द सेवा समिति, महावीर वार्ड केदारपुर गणेश सेवा समिति,
साईं क्लब गणेश उत्सव समिति चर्च रोड, श्री राम सेना सेवा समिति चर्च रोड, श्री गजानन्द सेवा समिति ठनगन पारा, सत्तीपारा नेहरू वार्ड सती मंदिर, किन्नर समाज महादेव गली, बौरीपारा न्यू सेवा समिति शिकारी रोड, देवीगंज नवनिर्माण सेवा समिति, बसदेवा पारा सेवा समिति, साई सेवा समिति चर्च रोड, रिद्धी-सिद्धी सेवा समिति भट्टी रोड, सिद्धी विनायक सतीपारा एवं अन्य झांकियों ने भाग लिया।
गणेश भक्तों ने शनिवार को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन (Lord Ganesha idols immersion) धूमधाम से किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरे 10 दिनों तक भक्तों के बीच रहे भगवान गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान भक्तों ने नाचते गाते और अबीर-गुलाल लगाकर बप्पा को विदाई दी।
गणपति की प्रतिमाओं को के विसर्जन (Lord Ganesha idols immersion) को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ती तैयारी कर ली गई थी। जुलूस के दौरान कोई भी अराजक तत्व खलल पैदा न कर सके, इसे लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना था। एसपी राजेश अग्रवाल, एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो सुरक्षा की कमान संभाले हुए थे। शहर के हर चौक-चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए थे।