Teacher terminated: दूसरी कक्षा की छात्रा की पिटाई और 100 बार उठक-बैठक कराने वाली DAV स्कूल की शिक्षिका बर्खास्त

अंबिकापुर। सीतापुर ब्लॉक के प्रतापगढ़ स्थित डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा की पिटाई और 100 बार उठक-बैठक कराने वाली शिक्षिका को नौकरी से बर्खास्त (Teacher terminated) कर दिया गया है। छात्रा के बयान का वीडियो वायरल होने के बाद भिलाई स्थित डीएव्ही पब्लिक स्कूल के क्षेत्रीय अधिकारी ने यह कार्रवाई की। वहीं शिक्षिका पर तत्काल एक्शन नहीं लेने तथा क्षेत्रीय कार्यालय को घटना से सूचित नहीं करने पर डीएव्ही स्कूल के शिक्षकों के इंचार्ज को भी अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। इधर परिजनों की रिपोर्ट पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
बता दें कि प्रतापगढ़ स्थित डीएव्ही पब्लिक स्कूल की कक्षा दूसरी की छात्रा समृद्धि गुप्ता पिता मनोज गुप्ता 7 वर्ष के साथ वहां पदस्थ शिक्षिका नम्रता गुप्ता द्वारा गुरुवार को डंडे से पिटाई (Teacher terminated) करने व 100 बार उठक-बैठक कराई गई थी।
छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि वह टॉयलेट जा रही थी और शिक्षिका ने उसे स्कूल कैंपस में ही रोक लिया और कक्षा में ले जाकर सजा दी थी। शिक्षिका की क्रूरता (Teacher terminated) से छात्रा अब अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही है।
पिता ने शुक्रवार को बेटी का इलाज अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में कराने के बाद शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा था। उसने व छात्रा ने शिक्षिका नम्रता गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई (Teacher terminated) की मांग की थी। शनिवार को परिजन सीतापुर थाने पहुंचे और शिक्षिका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
सीतापुर पुलिस ने मामले में शिक्षिका नम्रता गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115 तथा 75, 82 (जेजे) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। इधर छात्रा के बयान के बयान के आधार पर भिलाई स्थित डीएव्ही पब्लिक स्कूल के क्षेत्रीय अधिकारी ने शिक्षिका को बर्खास्त (Teacher terminated) कर दिया है।
वहीं शिक्षिका पर तत्काल एक्शन नहीं लेने तथा क्षेत्रीय कार्यालय को घटना से सूचित नहीं करने पर डीएव्ही स्कूल के शिक्षकों के इंचार्ज राजीव सिंह को भी अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है।