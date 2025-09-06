Teacher terminated: दूसरी कक्षा की छात्रा की पिटाई और 100 बार उठक-बैठक कराने वाली DAV स्कूल की शिक्षिका बर्खास्त

अंबिकापुर। सीतापुर ब्लॉक के प्रतापगढ़ स्थित डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा की पिटाई और 100 बार उठक-बैठक कराने वाली शिक्षिका को नौकरी से बर्खास्त (Teacher terminated) कर दिया गया है। छात्रा के बयान का वीडियो वायरल होने के बाद भिलाई स्थित डीएव्ही पब्लिक स्कूल के क्षेत्रीय अधिकारी ने यह कार्रवाई की। वहीं शिक्षिका पर तत्काल एक्शन नहीं लेने तथा क्षेत्रीय कार्यालय को घटना से सूचित नहीं करने पर डीएव्ही स्कूल के शिक्षकों के इंचार्ज को भी अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। इधर परिजनों की रिपोर्ट पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।