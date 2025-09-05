Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Teacher punished student: शिक्षिका ने दूसरी कक्षा की छात्रा को मारे डंडे, 100 बार कराई उठक-बैठक, खड़ी भी नहीं हो पा रही मासूम

Teacher punished student: प्रतापगढ़ डीएवी पब्लिक स्कूल का मामला, बेटी को गोद में लेकर एसपी के पास पहुंचा पिता, शिक्षिका पर की कार्रवाई की मांग

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 05, 2025

Teacher punished student
Girl student even not stand up (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड अंतर्गत प्रतापगढ़ स्थित डीएव्ही स्कूल की शिक्षिका ने दूसरी कक्षा की एक छात्रा से क्रूरता की। टॉयलेट जा रही छात्रा को रास्ते में रोककर उसे कक्षा में लाया। फिर 2 डंडे मारे और 100 बार उठक-बैठक करने की सजा (Teacher punished student) दी। छात्रा ने 100 बार उठक-बैठक लगाई, लेकिन दर्द से कराह उठी। छात्रा की स्थिति यह है कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। छात्रा का पिता उसे गोद में लेकर शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचा। उसने शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की है।

सीतापुर विकासखंड के प्रतापगढ़ स्थित डीएव्ही पब्लिक स्कूल की कक्षा दूसरी की छात्रा समृद्धि गुप्ता पिता मनोज गुप्ता 7 वर्ष के साथ वहां पदस्थ शिक्षिका नम्रता गुप्ता द्वारा डंडे से पिटाई (Teacher punished student) करने व 100 बार उठक-बैठक कराने का मामला सामने आया है। शिक्षिका की बेरहमीपूर्वक सजा से छात्रा अब अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही है।

पिता शुक्रवार को बेटी को लेकर अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां डॉक्टर ने बताया कि मशल्स में खिंचाव है, इस वजह से यह स्थिति बनी है। बेटी को गोद में लेकर पिता एसपी कार्यालय पहुंचा था। उसने व छात्रा ने शिक्षिका नम्रता गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई (Teacher punished student) की मांग की है।

Teacher punished student: छात्रा बोली- टॉयलेट जा रही थी तो दी सजा

छात्रा ने बताया कि वह टॉयलेट जा रही थी। इस दौरान शिक्षिका ने उसे देख लिया और पूछा कि कहां जा रही हो? जब उसने कहा कि टॉयलेट जा रही है तो शिक्षिका उसे कक्षा में ले गई।

Student with his father near SP office (Photo- Video grab)

यहां उसने उसे 2 डंडे मारे और 100 बार उठक-बैठक (Teacher punished student) करने कहा। शिक्षिका के कहने पर उसने 100 बार उठक-बैठक लगाई, लेकिन डंडे से पिटाई व सजा पूरी करने से वह अब खड़ी भी नहीं हो पा रही है। उसे बहुत दर्द हो रहा है।

बड़े पिता के घर रहकर करती है पढ़ाई

छात्रा के पिता ने बताया कि वह अंबिकापुर में रहकर काम करता है। जबकि बेटी उसके बड़े भाई ग्राम गुतुरमा निवासी अनुराग गुप्ता के घर रहकर डीएव्ही स्कूल में पढ़ाई करती है। जब बेटी दर्द से कराहने लगी तो भाई के कॉल करने पर वह उसे यहां लेकर पहुंचा है।

उसने बताया कि मामले की शिकायत (Teacher punished student) डीएव्ही स्कूल के प्रिंसिपल से भी की थी। लेकिन शिक्षिका ने उठक-बैठक कराने की बात से इनकार कर दिया। वहीं डीईओ का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी।

Published on:

05 Sept 2025 08:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Teacher punished student: शिक्षिका ने दूसरी कक्षा की छात्रा को मारे डंडे, 100 बार कराई उठक-बैठक, खड़ी भी नहीं हो पा रही मासूम

