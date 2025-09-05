Teacher punished student: शिक्षिका ने दूसरी कक्षा की छात्रा को मारे डंडे, 100 बार कराई उठक-बैठक, खड़ी भी नहीं हो पा रही मासूम

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड अंतर्गत प्रतापगढ़ स्थित डीएव्ही स्कूल की शिक्षिका ने दूसरी कक्षा की एक छात्रा से क्रूरता की। टॉयलेट जा रही छात्रा को रास्ते में रोककर उसे कक्षा में लाया। फिर 2 डंडे मारे और 100 बार उठक-बैठक करने की सजा (Teacher punished student) दी। छात्रा ने 100 बार उठक-बैठक लगाई, लेकिन दर्द से कराह उठी। छात्रा की स्थिति यह है कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। छात्रा का पिता उसे गोद में लेकर शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचा। उसने शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की है।