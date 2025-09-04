Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Girl molesting in gym: बर्खास्त आरक्षक ने जिम में युवती से की छेड़छाड़, बोली- अश्लील तरीके से करता रहता है अंग प्रदर्शन

Girl molesting in gym: युवती ने जिम सेंटर के संचालक से की थी मामले की शिकायत, संचालक के कहने पर युवती ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 04, 2025

Girl molesting in gym
Demo pic (Photo source- Free pic)

अंबिकापुर. शहर के एक जिम में युवती से गाली-गलौज व छेड़छाड़ (Girl molesting in gym) का मामला सामने आया है। युवती ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। हम आपको बता दें कि आरोपी पूर्व में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उसे 10 महीने पहले तात्कालीन एसपी ने बर्खास्त कर दिया था।

शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोधनपुर इलाके में रहने वाली युवती किसान राइस मिल रोड स्थित एक जिम सेंटर में व्यायाम करने जाती है। उक्त जिम में सीनू फिरदौसी नामक युवक भी आता है। 2 सितंबर की सुबह युवती जिम गई थी। इस दौरान सीनू फिरदौसी उससे गाली-गलौज करते हुए छेड़छाड़ (Girl molesting in gym) करने लगा।

युवती ने इसका विरोध किया और इसकी शिकायत (Girl molesting in gym) जिम संचालक से की। जिम संचालक के कहने पर युवती ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 269, 75 के तहत अपराध दर्ज किया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Sept 2025 08:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Girl molesting in gym: बर्खास्त आरक्षक ने जिम में युवती से की छेड़छाड़, बोली- अश्लील तरीके से करता रहता है अंग प्रदर्शन

