Girl molesting in gym: बर्खास्त आरक्षक ने जिम में युवती से की छेड़छाड़, बोली- अश्लील तरीके से करता रहता है अंग प्रदर्शन

अंबिकापुर. शहर के एक जिम में युवती से गाली-गलौज व छेड़छाड़ (Girl molesting in gym) का मामला सामने आया है। युवती ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। हम आपको बता दें कि आरोपी पूर्व में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उसे 10 महीने पहले तात्कालीन एसपी ने बर्खास्त कर दिया था।