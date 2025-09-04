Girl molesting in gym: बर्खास्त आरक्षक ने जिम में युवती से की छेड़छाड़, बोली- अश्लील तरीके से करता रहता है अंग प्रदर्शन

अंबिकापुर. शहर के एक जिम में युवती से गाली-गलौज व छेड़छाड़ (Girl molesting in gym) का मामला सामने आया है। युवती ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। हम आपको बता दें कि आरोपी पूर्व में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उसे 10 महीने पहले तात्कालीन एसपी ने बर्खास्त कर दिया था।
शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोधनपुर इलाके में रहने वाली युवती किसान राइस मिल रोड स्थित एक जिम सेंटर में व्यायाम करने जाती है। उक्त जिम में सीनू फिरदौसी नामक युवक भी आता है। 2 सितंबर की सुबह युवती जिम गई थी। इस दौरान सीनू फिरदौसी उससे गाली-गलौज करते हुए छेड़छाड़ (Girl molesting in gym) करने लगा।
युवती ने इसका विरोध किया और इसकी शिकायत (Girl molesting in gym) जिम संचालक से की। जिम संचालक के कहने पर युवती ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 269, 75 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस से की गई शिकायत में युवती (Girl molesting in gym) ने आरोप लगाया है कि सीनू फिरदौसी पूर्व में भी अश्लील हरकत कर चुका है। वह जिम में अपना अश्लील अंग दिखाता है। युवती ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीनू फिरदौसी उर्फ समिन उल हसन फिरदौसी पुलिस विभाग में आरक्षक था। उसे अक्टूबर 2024 में तात्कालीन एसपी योगेश पटेल ने बर्खास्त कर दिया था।