Gang rape with minor girl: दोस्त की पिटाई कर पेड़ से बांधा, फिर 16 वर्षीय किशोरी से किया सामूहिक बलात्कार, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार

अंबिकापुर। सरगुजा जिले की 16 वर्षीय किशोरी से एक नाबालिग और 3 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। दरअसल किशोरी अपने परिचित युवक के साथ नर्सरी की ओर घूमने गई थी। इस दौरान पहले से वहां शराब पी रहे चारों आरोपी उन्हें नर्सरी के भीतर सूनसान जगह पर ले गए। यहां चारों ने मिलकर युवक की पहले बेदम पिटाई की और पेड़ से बांध दिया। फिर किशोर के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang rape with minor girl) किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।