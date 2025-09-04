Gang rape with minor girl: दोस्त की पिटाई कर पेड़ से बांधा, फिर 16 वर्षीय किशोरी से किया सामूहिक बलात्कार, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार

अंबिकापुर। सरगुजा जिले की 16 वर्षीय किशोरी से एक नाबालिग और 3 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। दरअसल किशोरी अपने परिचित युवक के साथ नर्सरी की ओर घूमने गई थी। इस दौरान पहले से वहां शराब पी रहे चारों आरोपी उन्हें नर्सरी के भीतर सूनसान जगह पर ले गए। यहां चारों ने मिलकर युवक की पहले बेदम पिटाई की और पेड़ से बांध दिया। फिर किशोर के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang rape with minor girl) किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बताया जा रहा है कि 16 वर्षीय किशोरी अपने एक दोस्त के साथ 1 सितंबर को बतौली इलाके में स्थित एक नर्सरी की ओर घूमने (Gang rape with minor girl) जा रही थी। नर्सरी के पास ही एक नाबालिग समेत 4 युवक शराब पी रहे थे। किशोरी को देख उनकी नीयत बिगड़ गई और वे दोनों से विवाद करने लगे।
इसके बाद चारों ने नर्सरी के सूनसान इलाके में ले जाकर युवक की पिटाई शुरु कर दी और उसे पेड़ से बांध दिया। इसके बाद किशोरी से चारों ने सामूहिक बलात्कार (Gang rape with minor girl) किया। वारदात को अंजाम देने के बाद किसी को ये बात नहीं बताने की धमकी भी दी।
युवकों के चंगुल से छूटने के बाद पीडि़ता अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात (Gang rape with minor girl) बताई। फिर वह संबंधित थाने पहुंचे और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। किशोरी ने बताया कि वह एक आरोपी को पहचानती है। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से 3 युवकों को जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक युवक सरपंच का भतीजा है।