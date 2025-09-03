Murder case: लिव-इन में रह रही महिला की कर दी थी हत्या, डेढ़ साल बाद आरोपी गिरफ्तार कत्ल की ये थी वजह

अंबिकापुर. लिव-इन में रह रही महिला की हत्या के मामले में डेढ वर्ष से फरार आरोपी को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला अपने पति की मौत के बाद आरोपी के साथ रह रही थी। 14 अप्रैल 2024 को आरोपी महिला से रुपए मांग रहा था। नहीं देने पर जमकर मारपीट की थी। गंभीर हालत में वह महिला को अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया था। इधर इलाज के दौरान महिला की मौत (Murder case) हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।