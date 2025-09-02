Murder News: नवविवाहिता की बेड पर पड़ी मिली लाश, दीवार पर थे खून के छींटे, इधर बुजुर्ग महिला की फावड़ा मारकर हत्या

बैकुंठपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम तलवापारा में नवविवाहिता का शव घर में संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई है। नवविवाहिता की हत्या (Murder News) की आशंका जताई जा रही है, उसके सिर पर चोट के निशान हैं तथा दीवारों पर खून के छींटे पड़े हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ग्राम जामपारा में बुजुर्ग महिला की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जादू-टोना बताया जा रहा है।
पहली घटना बैकुंठपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम तलवापारा की है। एनएच-43 किनारे बावसपारा स्थित घर में 1 सितंबर को नवविवाहिता पार्वती (22) मौजूद थी। सुबह पति, सास-ससुर काम पर चले गए थे। परिजन शाम को घर लौटे तो पार्वती मृत पड़ी थी। मृतका के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान (Murder News) पाए गए और दीवारों पर जगह-जगह खून के छींटे मिले हैं।
मामले की सूचना पर कोतवाली पुलिस 2 सितंबर को सुबह मौके पर पहुंची। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पंचनामा करने के बाद पीएम कराने जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस परिजन सहित अन्य लोगों का बयान लेकर जांच में जुटी है। हालांकि, वारदात (Murder News) के दिन घर में 2 बुजुर्ग महिला मौजूद थीं, लेकिन वे चल फिर नहीं सकती हैं।
परिजनों का मानना है कि यह हत्या है, क्योंकि मृतका के शरीर पर चोट के निशान और घर की दीवारों पर जगह-जगह खून के छींटे पाए गए हैं। मामले (Murder News) में पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद मामले में सही जानकारी मिलेगी।
बैकुंठपुर में दूसरी घटना ग्राम जामपारा के खालपारा में हुई है। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय परबतिया बरगाह मंगलवार को अलसुबह अपने घर से बाहर गई थी। उसी समय पीछे से अज्ञात आरोपी ने फावड़ा से वारकर हत्या (Murder News) कर दी। मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भिजवाया।
ग्रामीणों को आशंका है कि बुजुर्ग की हत्या के पीछे जादू-टोना कारण हो सकता है। हत्या की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौत है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
बैकुंठपुर कोतवाली प्रभारी विपिन लकड़ा का कहना है कि जामपारा का मामला क्लीयर हो गया है, बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। वहीं तलवपारा में नवविवाहिता की मौत (Murder News) मामले में पीएम रिपोर्ट आने बाद पता चलेगा। मामले में जांच चल रही है।