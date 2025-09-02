Murder News: नवविवाहिता की बेड पर पड़ी मिली लाश, दीवार पर थे खून के छींटे, इधर बुजुर्ग महिला की फावड़ा मारकर हत्या

बैकुंठपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम तलवापारा में नवविवाहिता का शव घर में संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई है। नवविवाहिता की हत्या (Murder News) की आशंका जताई जा रही है, उसके सिर पर चोट के निशान हैं तथा दीवारों पर खून के छींटे पड़े हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ग्राम जामपारा में बुजुर्ग महिला की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जादू-टोना बताया जा रहा है।