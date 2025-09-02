Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरीया

Murder News: नवविवाहिता की बेड पर पड़ी मिली लाश, दीवार पर थे खून के छींटे, इधर बुजुर्ग महिला की फावड़ा मारकर हत्या

Murder News: कोतवाली थाना अंतर्गत हुई नवविवाहिता व बुजुर्ग महिला की हत्या से फैली सनसनी, पुलिस दोनों ही मामले की कर रही है जांच, नवविवाहिता का पति व सास-ससुर गए थे काम करने

कोरीया

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 02, 2025

Murder case
Newly married dead body on the bed (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम तलवापारा में नवविवाहिता का शव घर में संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई है। नवविवाहिता की हत्या (Murder News) की आशंका जताई जा रही है, उसके सिर पर चोट के निशान हैं तथा दीवारों पर खून के छींटे पड़े हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ग्राम जामपारा में बुजुर्ग महिला की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जादू-टोना बताया जा रहा है।

पहली घटना बैकुंठपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम तलवापारा की है। एनएच-43 किनारे बावसपारा स्थित घर में 1 सितंबर को नवविवाहिता पार्वती (22) मौजूद थी। सुबह पति, सास-ससुर काम पर चले गए थे। परिजन शाम को घर लौटे तो पार्वती मृत पड़ी थी। मृतका के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान (Murder News) पाए गए और दीवारों पर जगह-जगह खून के छींटे मिले हैं।

मामले की सूचना पर कोतवाली पुलिस 2 सितंबर को सुबह मौके पर पहुंची। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पंचनामा करने के बाद पीएम कराने जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस परिजन सहित अन्य लोगों का बयान लेकर जांच में जुटी है। हालांकि, वारदात (Murder News) के दिन घर में 2 बुजुर्ग महिला मौजूद थीं, लेकिन वे चल फिर नहीं सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Cockroach in Biryani: Video: होटल ग्रांड बसंत रेस्टोरेंट की बिरयानी में निकला मरा कॉकरोच, डॉक्टर ने Video किया वायरल, प्रशासन ने मारा छापा
अंबिकापुर
Cockroach in Biryani

परिजनों का मानना है कि यह हत्या है, क्योंकि मृतका के शरीर पर चोट के निशान और घर की दीवारों पर जगह-जगह खून के छींटे पाए गए हैं। मामले (Murder News) में पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद मामले में सही जानकारी मिलेगी।

फावड़ा मारकर वृद्ध महिला की हत्या

बैकुंठपुर में दूसरी घटना ग्राम जामपारा के खालपारा में हुई है। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय परबतिया बरगाह मंगलवार को अलसुबह अपने घर से बाहर गई थी। उसी समय पीछे से अज्ञात आरोपी ने फावड़ा से वारकर हत्या (Murder News) कर दी। मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भिजवाया।

Old age woman relatives crying (Photo- Patrika)

ग्रामीणों को आशंका है कि बुजुर्ग की हत्या के पीछे जादू-टोना कारण हो सकता है। हत्या की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौत है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

Murder News: मामले की कर रहे हैं जांच

बैकुंठपुर कोतवाली प्रभारी विपिन लकड़ा का कहना है कि जामपारा का मामला क्लीयर हो गया है, बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। वहीं तलवपारा में नवविवाहिता की मौत (Murder News) मामले में पीएम रिपोर्ट आने बाद पता चलेगा। मामले में जांच चल रही है।

ये भी पढ़ें

Former Deputy CM letter to CM: रामगढ़ पहाड़ी को बचाने पूर्व डिप्टी सीएम ने CM को लिखा पत्र, कहा- अपेक्षा है आप इस धरोहर की रक्षा करेंगे
अंबिकापुर
Former Deputy CM letter to CM

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 06:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Murder News: नवविवाहिता की बेड पर पड़ी मिली लाश, दीवार पर थे खून के छींटे, इधर बुजुर्ग महिला की फावड़ा मारकर हत्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट