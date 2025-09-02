Former Deputy CM letter to CM: रामगढ़ पहाड़ी को बचाने पूर्व डिप्टी सीएम ने CM को लिखा पत्र, कहा- अपेक्षा है आप इस धरोहर की रक्षा करेंगे

अंबिकापुर। सरगुजा के धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय धरोहर रामगढ़ पहाड़ी का संरक्षण करने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र (Former Deputy CM letter to CM) लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह स्थल प्रभु श्रीराम व माता सीता का निवास स्थल माना जाता है, यहां विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है तथा महाकवि कालीदास ने यहां मेघदूत की रचना की थी। पहाड़ी के शिखर पर भगवान राम-सीता का मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उन्होंने कहा है कि इस धरोहर की रक्षा कर आप न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान अपितु आने वाली पीढिय़ों का भविष्य भी सुरक्षित करेंगे।