Teacher beaten girls: शिक्षिका ने 3 छात्राओं को डंडे से बेदम पीटा, एक के पैर में आया सूजन, डीईओ ने किया सस्पेंड

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका ने 3 दिन पूर्व 3 छात्राओं की डंडे से पिटाई (Teacher beaten girls) कर दी थी। छात्राओं का कसूर इतना था कि वे आपस में बातचीत कर रही थीं। पिटाई से 5वीं कक्षा की एक छात्रा के पैर में सूजन आ गया था। यह देख हेडमास्टर ने उसे अस्पताल में इलाज कराया। मामले की शिकायत पर बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है।