Teacher beaten girls: शिक्षिका ने 3 छात्राओं को डंडे से बेदम पीटा, एक के पैर में आया सूजन, डीईओ ने किया सस्पेंड

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका ने 3 दिन पूर्व 3 छात्राओं की डंडे से पिटाई (Teacher beaten girls) कर दी थी। छात्राओं का कसूर इतना था कि वे आपस में बातचीत कर रही थीं। पिटाई से 5वीं कक्षा की एक छात्रा के पैर में सूजन आ गया था। यह देख हेडमास्टर ने उसे अस्पताल में इलाज कराया। मामले की शिकायत पर बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है।
मामला 28 अगस्त का बताया जा रहा है। राजपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत लाऊ के धमधमियापारा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान 5वीं कक्षा की 3 छात्राएं आपस में बात (Teacher beaten girls) कर रही थीं। यह देख सहायक शिक्षक एलबी ज्योति तिर्की गुस्सा हो गई।
उसने तीनों छात्राओं की रूल वाले डंडे से पिटाई (Teacher beaten girls) कर दी। डंडे के प्रहार से विशेष संरक्षित जनजाति की छात्रा मुनिका कोरवा पिता कोइरा राम 11 वर्ष के घुटने में सूजन आ गया और वह दर्द से कराहते हुए रोने लगी।
छात्राओं की पिटाई के दौरान हेडमास्टर रामराज यादव मीटिंग में गए हुए थे। जब वे स्कूल लौटे तो छात्रा मुनिका रो रही थी। यह देख उन्होंने उससे पूछताछ की तो शिक्षिका द्वारा डंडे से पीटने (Teacher beaten girls) की बात बताई। हेडमास्टर ने छात्रा के घुटने में सूजन देख उसे तत्काल राजपुर अस्पताल ले गए और इलाज के बाद उसे घर भेज दिया।
हेडमास्टर ने मामले की जानकारी राजपुर बीईओ आदित्य पाटनवार को दी। सूचना डीईओ को भी दी गई। मामले की जांच रिपोर्ट (Teacher beaten girls) के आधार पर डीईओ ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय बीईओ कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। इधर मारपीट से सहमी छात्रा स्कूल जाने से डर रही है। छात्रा के पिता ने भी घटना को लेकर आक्रोश जताया है।