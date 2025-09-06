Gersa Dam broken: अब सरगुजा में टूटा गेरसा बांध, 30 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद, पहुंचे कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के लुत्ती बांध टूटने की घटना के 4 दिन बाद ही सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक स्थित गेरसा बांध (Gersa Dam broken) का एक हिस्सा शनिवार की सुबह टूट गया। बांध टूटने से बहे पानी की वजह से करीब 30 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। यह बांध वर्ष 1988 में बना था। सूचना पर कलेक्टर समेत जल संसाधान विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और वस्तुस्थिति का जायजा लिया। डेम में पानी कम होने का इंतजार विभाग कर रहा है ताकि बांध को बांधने का काम किया जा सके।