Lutti dam incident: बांध टूटने से बहे एक और बच्चे की 1 किमी दूर मिली लाश, अब तक 5 शव बरामद, मंत्री ने बांटा मुआवजा

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के तातापानी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम विश्रामनगर में 2 सितंबर की रात 43 साल पुराना लुत्ती बांध टूट गया था। बांध टूटने (Lutti dam incident) से 2 घरों की 3 महिलाएं, 3 बच्चे समेत 7 लोग बह गए थे। सास-बहू समेत 4 लोगों का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया था, जबकि 3 की खोजबीन जारी थी। इसी बीच गुरुवार को 6 वर्षीय बच्चे का शव घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर मिला। मछली मार रहे लोगों ने शव देख बाहर निकाला। अभी भी 2 की तलाश जारी है। इस घटना में कई जानवर बह गए थे तथा धान और टमाटर की फसलें भी बर्बाद हो गईं हैं। बुधवार की शाम घटनास्थल पहुंचे मंत्री रामविचार नेताम ने पशु व फसल हानि से प्रभावित परिवारों को 2 लाख 21 हजार की मुआवजा राशि प्रदान की।