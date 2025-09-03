Dam broken: Video: बांध टूटने से बहे सास-बहू समेत 4 लोगों की मिली लाश, 3 अब भी लापता, कार्यक्रम रद्द कर मंत्री नेताम रवाना

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के तातापानी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम विश्रामनगर में मंगलवार की रात बारिश से लबालब करीब 4 दशक पुराना लुती बांध टूट (Dam broken) गया। इससे निचले इलाके में सैलाब आ गया। इसकी चपेट मे आने से जहा 4 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 3 अब भी लापता हैं। इस घटना में कई जानवर बह गए, जबकि धान और टमाटर की फसलें भी बर्बाद हो गई। वहीं बांध के टूटने से जो घर बह गए, वहां के लोगों को प्रशासन के तरफ से पंचायत भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। आधा दर्जन से अधिक गांव के सैकड़ों लोग लापता लोगों की खोजबीन में लगे हैं।