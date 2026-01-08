Big incident: निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन का गिरा छज्जा, 6वीं के छात्र की दबकर मौत, खेलते समय हादसा

वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के शारदापुर खुटहनपारा पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षकों की लापरवाही से एक छात्र की जान (Big incident) चली गई। दरअसल गुरुवार को कक्षा छठवीं का छात्र अन्य कुछ विद्यार्थियों के साथ भोजन अवकाश में खेलते-खेलते विद्यालय के पीछे बन रहे निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन में पहुंच गया। इसी बीच भवन का छज्जा गिरने से मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई।