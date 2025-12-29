Hemp smuggling: ट्रक में नारियल की भूसी में छिपाकर ले जा रहे थे 6 करोड़ का गांजा, 3 तस्कर गिरफ्तार

वाड्रफनगर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध थाना बसंतपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रक में ओडिशा से राजस्थान ले जाए जा रहे 1198.460 किलो गांजा को जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक में नारियल की भूसी के भीतर गांजा (Hemp smuggling) छिपाकर ले जा रहे थे। जब्त गांजा की कीमत 5 करोड़ 99 लाख बताई जा रही है।