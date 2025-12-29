29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बलरामपुर

Hemp smuggling: ट्रक में नारियल की भूसी में छिपाकर ले जा रहे थे 6 करोड़ का गांजा, 3 तस्कर गिरफ्तार

Hemp smuggling: ओडिशा से राजस्थान ले जा रहे थे गांजा, चेक पोस्ट पर जांच के दौरान पुलिस ने पकड़ा, 1198 किलोग्राम है जब्त गांजा

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 29, 2025

Hemp smuggling

3 hemp smugglers arrested (Photo- Patrika)

वाड्रफनगर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध थाना बसंतपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रक में ओडिशा से राजस्थान ले जाए जा रहे 1198.460 किलो गांजा को जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक में नारियल की भूसी के भीतर गांजा (Hemp smuggling) छिपाकर ले जा रहे थे। जब्त गांजा की कीमत 5 करोड़ 99 लाख बताई जा रही है।

28 दिसम्बर की रात थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक जितेन्द्र सोनी को मुखबिर से सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश-छत्तीसगढ़ के सरहदी क्षेत्र में ट्रक क्रमांक आरजे 32 जीई 0960 में नारियल की भूसी के अंदर बड़ी मात्रा में गांजा (Hemp smuggling) छिपाकर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम धनवार चेक पोस्ट पहुंची और संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली।

तलाशी (Hemp smuggling) के दौरान ट्रक के डाले में नारियल की भूसी के भीतर भूरे रंग के टेप से लिपटे 40 पैकेट गांजा बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 1198.460 किलोग्राम पाया गया। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त टाटा ट्रक को भी जब्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर सख्त नजर रखने और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई (Hemp smuggling) के निर्देश दिए हैं। इस सफलता को पुलिस की सतत पेट्रोलिंग और सतर्कता का परिणाम माना जा रहा है।

Hemp smuggling: यूपी के रहने वाले हैं आरोपी

मामले में पुलिस ने ट्रक सवार 3 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार (Hemp smuggling) किया है, सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पूछताछ में पता चला कि वे गांजा ओडिशा से राजस्थान ले जा रहे थे। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पकड़े गए आरोपियों (Hemp smuggling) में अमरीश कुमार पिता संतलाल उम्र 23 वर्ष निवासी पुरे पहलवान शेरशाह समरौता थाना महाराजगंज जिला रायबरेली, अम्बरीश कुमार पटेल पिता पिता जगदेव प्रसाद पटेल उम्र 33 वर्ष निवासी शाह मोहम्मद पूर्व अप्या थाना नगराम मोहनलालगंज लखनऊ व मनीष कुमार पिता रामभवन उम्र 20 वर्ष निवासी मैनझर थाना शिवरतनगंज जिला अमेठी शामिल हैं।

Updated on:

29 Dec 2025 08:51 pm

Published on:

29 Dec 2025 08:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Hemp smuggling: ट्रक में नारियल की भूसी में छिपाकर ले जा रहे थे 6 करोड़ का गांजा, 3 तस्कर गिरफ्तार

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

