Hemp smugglers arrested: Video: लग्जरी कार में भरा था 12 लाख का गांजा, आबकारी उडऩदस्ता टीम ने पीछा कर 2 तस्करों को दबोचा

2 smugglers arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। अवैध गांजा, शराब, नशीली दवाइयां व इंजेक्शन के सप्लायरों व विक्रेताओं के खिलाफ सरगुजा पुलिस व आबकारी विभाग की टीम लगातार कार्रवाई (Hemp smugglers arrested) कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार की शाम आबकारी विभाग की उडऩदस्ता टीम ने लग्जरी कार का पीछा कर 2 युवकों को दबोचा। टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें 56 किलोग्राम गांजा मिला। इस पर टीम ने उसे जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्करों ने ओडिशा से सरगुजा आए सप्लायर से गांजा खरीदा था।
सरगुजा के सहायक आबकारी उप निरीक्षक रंजीत गुप्ता ने बताया कि उडऩदस्ता की टीम सोमवार की शाम लखनपुर थाना क्षेत्र के लहपटरा से पुहपुटरा जाने वाले मार्ग पर गश्त (Hemp smugglers arrested) कर रही थी। इसी दौरान उनके आगे झारखंड के नंबर प्लेट वाली ग्रैंड विटारा कार निकली।
शक होने पर उन्होंने उसका पीछा शुरु किया तो कार सवार तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने लगे। इसके बाद टीम ने उनका पीछा किया और कार रुकवाई। कार में 2 युवक सवार थे। टीम ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक के 54 पैकेट में 56 किलोग्राम गांजा (Hemp smugglers arrested) मिला।
जब्त गांजे की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। उडऩदस्ता टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
उडऩदस्ता टीम ने आरोपियों (Hemp smugglers arrested) से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ओडिशा से गांजा लेकर सप्लायर यहां आया था। उसी से उन्होंने गांजा खरीदा है। गिरफ्तार आरोपियों में अंबिकापुर के भिट्ठीकला निवासी अरविंद राजवाड़े (34) व लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोरजा नवापारा निवासी जगत राम राजवाड़े (35) शामिल हैं।
सहायक आबकारी उपनिरीक्षक रंजीत गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ओडिशा से ही गांजे की सप्लाई होती है। संसाधन की कमी की वजह से हम सप्लायरों (Hemp smugglers arrested) को ओडिशा जाकर नहीं पकड़ सकते। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में जो भी गांजे या अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करेगा, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग