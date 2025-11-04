Hemp smugglers arrested: Video: लग्जरी कार में भरा था 12 लाख का गांजा, आबकारी उडऩदस्ता टीम ने पीछा कर 2 तस्करों को दबोचा

अंबिकापुर। अवैध गांजा, शराब, नशीली दवाइयां व इंजेक्शन के सप्लायरों व विक्रेताओं के खिलाफ सरगुजा पुलिस व आबकारी विभाग की टीम लगातार कार्रवाई (Hemp smugglers arrested) कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार की शाम आबकारी विभाग की उडऩदस्ता टीम ने लग्जरी कार का पीछा कर 2 युवकों को दबोचा। टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें 56 किलोग्राम गांजा मिला। इस पर टीम ने उसे जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्करों ने ओडिशा से सरगुजा आए सप्लायर से गांजा खरीदा था।