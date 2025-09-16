Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Hemp smuggler arrested: ओडिशा से गांजा लेकर पहुंचा था अंबिकापुर, यूपी जाने कर रहा था बस का इंतजार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Hemp smuggler arrested: पुलिस को देखते ही एक आरोपी हो गया फरार, जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया, प्लास्टिक की बोरी में रखा था गांजा

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 16, 2025

Hemp smuggler arrested
Hemp smugglers arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. कोतवाली पुलिस ने 15 सितंबर को प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित संत गुरु कबीर आश्रम के पास से एक गांजा तस्कर नवयुवक को गिरफ्तार (Hemp smuggler arrested) किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से साढ़े 6 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी एक अन्य सहयोगी के साथ ओडिशा से बस में गांजा लेकर अंबिकापुर पहुंचा था। यहां से वह उत्तर प्रदेश जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। इसी बीच वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

15 सितंबर को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित संत गुरु कबीर आश्रम के पास 2 व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी में गांजा (Hemp smuggler arrested) रखकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही एक युवक फरार हो गया, जबकि एक युवक बोरी के पास बैठा मिला।

उसे हिरासत में लेकर बोरी की तलाशी ली गई तो साढ़े 6 किलो ग्राम गांजा पाया गया। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी आशुतोष शर्मा पिता विजय नारायण शर्मा 19 वर्ष निवासी परसौना थाना घोरावल जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी (Hemp smuggler arrested) के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

Hemp smuggler arrested: ओडि़शा से लेकर आए थे गांजा

पूछताछ के दौरान आरोपी आशुतोष शर्मा ने पुलिस को बताया कि यूपी के मधुपुर निवासी दीपक शर्मा व गुरु यादव ने मुझे व सूरज यादव को गांजा (Hemp smuggler arrested) लाने के लिए ओडिशा भेजा था। इसके लिए आशुतोष को 4 हजार रुपए देने के लिए बोला गया था।

दीपक शर्मा व गुरु यादव के कहने पर आशुतोष व सूरज ओडिशा से गांजा लेकर अंबिकापुर पहुंचे। यहां से दोनों यूपी जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान सूरज मौका पाकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

Published on:

16 Sept 2025 08:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Hemp smuggler arrested: ओडिशा से गांजा लेकर पहुंचा था अंबिकापुर, यूपी जाने कर रहा था बस का इंतजार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

