Hemp smuggler arrested: ओडिशा से गांजा लेकर पहुंचा था अंबिकापुर, यूपी जाने कर रहा था बस का इंतजार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अंबिकापुर. कोतवाली पुलिस ने 15 सितंबर को प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित संत गुरु कबीर आश्रम के पास से एक गांजा तस्कर नवयुवक को गिरफ्तार (Hemp smuggler arrested) किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से साढ़े 6 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी एक अन्य सहयोगी के साथ ओडिशा से बस में गांजा लेकर अंबिकापुर पहुंचा था। यहां से वह उत्तर प्रदेश जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। इसी बीच वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।