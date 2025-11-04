Fire in Furniture factory: Video: फर्नीचर फैक्टरी व गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, कारीगरों ने दी सूचना

अंबिकापुर। शहर के मनेंद्रगढ़ रोड स्थित एक फर्नीचर गोदाम व फैक्टरी (Fire in Furniture factory) में मंगलवार की अलसुबह आग लग गई। सुबह करीब 8 बजे काम करने पहुंचे कारीगरों ने शटर उठाना चाहा तो वह गर्म था। भीतर से धुआं निकल रहा था। यह देख उन्होंने संचालक को सूचना दी। संचालक की सूचना पर फायरब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरु किया। करीब साढ़े 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से गोदाम में रखे लाखों रुपए के फर्नीचर समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए।