Fire in Furniture factory: Video: फर्नीचर फैक्टरी व गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, कारीगरों ने दी सूचना

Fire brigade workers on the spot (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के मनेंद्रगढ़ रोड स्थित एक फर्नीचर गोदाम व फैक्टरी (Fire in Furniture factory) में मंगलवार की अलसुबह आग लग गई। सुबह करीब 8 बजे काम करने पहुंचे कारीगरों ने शटर उठाना चाहा तो वह गर्म था। भीतर से धुआं निकल रहा था। यह देख उन्होंने संचालक को सूचना दी। संचालक की सूचना पर फायरब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरु किया। करीब साढ़े 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से गोदाम में रखे लाखों रुपए के फर्नीचर समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए।
मुकेश अग्रवाल की मनेंद्रगढ़ रोड में फर्नीचर की फैक्टरी व गोदाम (Fire in Furniture factory) है। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे वहां काम करने वाले मजदूर पहुंचे थे। उन्होंने फैक्टरी का शटर उठाना चाहा, लेकिन भीतर से धुआं निकल रहा था। शटर भी गर्म था। आग लगने की आशंका पर उन्होंने संचालक को सूचना दी।
सूचना मिलते ही संचालक मौके पर पहुंचा और फायरब्रिगेड की टीम को सूचित किया। इस दौरान वहां अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इधर फायरब्रिगेड (Fire in Furniture factory) की टीम मौके पर पहुंची।
उन्होंने जब शटर उठाया तो भीतर आग लगी हुई थी। आग से वहां रखे काफी संख्या में निर्मित व अद्र्धनिर्मित फर्नीचर, सोफा, ड्रेसिंग टेबल समेत अन्य सामान जल रहे थे।
फैक्टरी में आग लगी देख दमकल कर्मियों ने आग (Fire in Furniture factory) बुझाना शुरु किया। करीब साढ़े 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर करीब 1 बजे आग पर काबू पाया जा सका। दुकान संचालक का कहना है कि उन्हें 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका उन्होंने जताई है।
