Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Fire in Furniture factory: Video: फर्नीचर फैक्टरी व गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, कारीगरों ने दी सूचना

Fire in Furniture factory: फर्नीचर गोदाम संचालक की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने 4.30 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 04, 2025

Fire in furniture factory

Fire brigade workers on the spot (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के मनेंद्रगढ़ रोड स्थित एक फर्नीचर गोदाम व फैक्टरी (Fire in Furniture factory) में मंगलवार की अलसुबह आग लग गई। सुबह करीब 8 बजे काम करने पहुंचे कारीगरों ने शटर उठाना चाहा तो वह गर्म था। भीतर से धुआं निकल रहा था। यह देख उन्होंने संचालक को सूचना दी। संचालक की सूचना पर फायरब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरु किया। करीब साढ़े 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से गोदाम में रखे लाखों रुपए के फर्नीचर समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए।

मुकेश अग्रवाल की मनेंद्रगढ़ रोड में फर्नीचर की फैक्टरी व गोदाम (Fire in Furniture factory) है। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे वहां काम करने वाले मजदूर पहुंचे थे। उन्होंने फैक्टरी का शटर उठाना चाहा, लेकिन भीतर से धुआं निकल रहा था। शटर भी गर्म था। आग लगने की आशंका पर उन्होंने संचालक को सूचना दी।

सूचना मिलते ही संचालक मौके पर पहुंचा और फायरब्रिगेड की टीम को सूचित किया। इस दौरान वहां अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इधर फायरब्रिगेड (Fire in Furniture factory) की टीम मौके पर पहुंची।

उन्होंने जब शटर उठाया तो भीतर आग लगी हुई थी। आग से वहां रखे काफी संख्या में निर्मित व अद्र्धनिर्मित फर्नीचर, सोफा, ड्रेसिंग टेबल समेत अन्य सामान जल रहे थे।

Fire in Furniture factory: दमकल की टीम ने बुझाई आग

फैक्टरी में आग लगी देख दमकल कर्मियों ने आग (Fire in Furniture factory) बुझाना शुरु किया। करीब साढ़े 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर करीब 1 बजे आग पर काबू पाया जा सका। दुकान संचालक का कहना है कि उन्हें 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका उन्होंने जताई है।

ये भी पढ़ें

Commits suicide: प्रेमी के साथ भाग गई पत्नी, परेशान पति ने जहर खाकर दे दी जान, मौत से पहले बेटे से कही ये बात
अंबिकापुर
Commits suicide

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 01:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Fire in Furniture factory: Video: फर्नीचर फैक्टरी व गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, कारीगरों ने दी सूचना

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder in Mainpat: मैनपाट में मिला पश्चिम बंगाल के युवक का शव, साथ काम करने वाला युवक है फरार

Murder in Mainpat
अंबिकापुर

Housing board colony: 3 साल बाद भी नहीं बनी बाउंड्रीवाल, कॉलोनीवासियों ने किया हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष के निवास का घेराव

Housing board colony
अंबिकापुर

Panic of bikers gang: नाबालिग बाइकर्स गैंग के बढ़ते आतंक से लोग परेशान, शिक्षकों ने टीआई से कहा- प्लीज, कार्रवाई करें

Panic of bikers gang
अंबिकापुर

Commits suicide: प्रेमी के साथ भाग गई पत्नी, परेशान पति ने जहर खाकर दे दी जान, मौत से पहले बेटे से कही ये बात

Commits suicide
अंबिकापुर

SIR in Surguja: सरगुजा में एसआईआर शुरु, बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे वोटरों का वेरिफिकेशन, इस तिथि को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

SIR in Surguja
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.