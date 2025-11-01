Commits suicide: प्रेमी के साथ भाग गई पत्नी, परेशान पति ने जहर खाकर दे दी जान, मौत से पहले बेटे से कही ये बात

अंबिकापुर. शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डिगमा निवासी एक व्यक्ति की पत्नी 30 अक्टूबर को अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसका करीब डेढ़ वर्ष से किसी और से अफेयर चल रहा था। पत्नी के चले जाने व उसके चरित्र से परेशान होकर 31 अक्टूबर की रात को उसने कीटनाशक सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में उसे मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Commits suicide) हो गई। मौत से पहले उसने बेटे से कहा था कि उसने कीटनाशक खा लिया है।