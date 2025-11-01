Commits suicide: प्रेमी के साथ भाग गई पत्नी, परेशान पति ने जहर खाकर दे दी जान, मौत से पहले बेटे से कही ये बात

Krishna's son and relatives in hospital (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डिगमा निवासी एक व्यक्ति की पत्नी 30 अक्टूबर को अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसका करीब डेढ़ वर्ष से किसी और से अफेयर चल रहा था। पत्नी के चले जाने व उसके चरित्र से परेशान होकर 31 अक्टूबर की रात को उसने कीटनाशक सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में उसे मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Commits suicide) हो गई। मौत से पहले उसने बेटे से कहा था कि उसने कीटनाशक खा लिया है।
गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगमा निवासी कृष्णा दास उम्र 55 वर्ष की पत्नी 30 अक्टूबर को प्रेमी के साथ भाग गई थी। इस संबंध में कृष्णा (Commits suicide) के पुत्र उत्तम दास ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की मौत के बाद पिता ने 17-18 वर्ष पूर्व दूसरी शादी बलरामपुर निवासी अनिता दास (35) से की थी। डेढ़ वर्ष से उसका चाल-चलन ठीक नहीं था।
शहर के जोड़ा पीपल निवासी एक व्यक्ति के साथ उसका अफेयर चल रहा था। इस बात को लेकर पिता परेशान रहते थे। गांव में पंचायत के माध्यम से अनिता दास व उक्त व्यक्ति को समझाया गया था। इसके बावजूद दोनों अक्सर मिला-जुला करते थे और मोबाइल से बात करते थे।
पुलिस ने बताया कि पत्नी के अफेयर को लेकर 30 अक्टूबर को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान अनिता घर से भाग गई थी। दूसरे दिन कृष्णा यादव (Commits suicide) उसे खोजने निकला था।
रात करीब 11.30 बजे शराब के नशे में घर आया और बेटे को बताया कि उसने पत्नी से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन कर लिया है। इसके बाद बेटे ने उसे मिशन अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Commits suicide) हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग