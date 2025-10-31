Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

Theft in Jewellery shop: Video: ज्वेलरी दुकान में चोरों का धावा, ले उड़े लाखों रुपए के जेवर, CCTV में 6 आरोपी कैद

Theft in Jewellery shop: अन्य दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे आरोपियों की तस्वीर हुई कैद, 3 बाहर दे रहे थे पहरा, 3 ने पार की ज्वेलरी

3 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 31, 2025

Theft in jewellery shop

Theft in jewellery shop: Police on the spot (Photo- Patrika)

बलरामपुर। बलरामपुर नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत दहेजवार स्थित ज्वेलरी दुकान (Theft in Jewellery shop) में गुरुवार की रात चोरों ने धावा बोला। 2 बाइक पर सवार होकर आए 6 चोरों ने दुकान का शटर तोडक़र भीतर प्रवेश किया और लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर ले उड़े। इस दौरान 3 युवक दुकान के बाहर पहरा दे रहे थे, जबकि 3 भीतर घुसे थे। घटनास्थल एसपी निवास स्थल से आधा किमी दूर बताई जा रही है। दुकान संचालक को शुक्रवार की सुबह चोरी की बात पता चली। सूचना पर पुलिस व डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। इधर सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस उनकी खोजबीन में जुटी है।

बलरामपुर नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत दहेजवार निवासी धनंजय सोनी की घर के पास ही हिंदू चौक पर विपिन सिंह के किराए में धनंजय ज्वेलर्स दुकान (Theft in Jewellery shop) है। गुरुवार की रात संचालक दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह उसके चचेरे भाई ने दुकान का शटर आधा फीट ऊपर उठा देख उसे सूचना दी। इसके बाद वह दुकान में पहुंचा तो नजारा देख उसके होश उड़ गए।

दुकान के काउंटर व लॉकर में रखे सोने-चांदी के जेवर गायब (Theft in Jewellery shop) थे। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी टूटे हुए थे। इसकी सूचना तत्काल उसने बलरामपुर थाने में दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वायड व फिंगर एक्सपर्ट की टीम के साथ जांच शुरु की गई।

दुकान संचालक के अनुसार करीब आधा किलोग्राम सोने तथा 20 किलोग्राम चांदी के जेवरात की चोरी हुई है। इसकी कीमत लाखों रुपए है। बड़ी चोरी की वारदात (Theft in Jewellery shop) से संचालक व उसके परिजन में हडक़ंप मचा हुआ है। वहीं मामले में अपराध दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

Theft in Jewellery shop: सीसीटीवी फुटेज में दिखे 6 युवक

पुलिस ने जब आस-पास के दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो वारदात (Theft in Jewellery shop) में 6 युवकों के शामिल होने की बात फिलहाल सामने आई है। फुटेज के अनुसार रात करीब 1 बजे 2 बाइक पर सवार होकर 6 युवक ज्वेलरी दुकान के पास पहुंचे। इसके बाद करीब 25 मिनट तक उन्होंने रेकी की। टॉर्च जलाकर भी उन्होंने चेक किया कि कोई आस-पास तो नहीं है।

शटर तोडक़र घुसे दुकान के भीतर

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरोपियों ने शटर को पहले अपने साथ लाए गए औजार से तोड़ा, फिर 3 युवक भीतर घुस गए। जबकि 3 युवक बाहर पहरा दे रहे थे। दुकान के बाहर व भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे को उन्होंने तोड़ दिया।

फिर काउंटर व लॉकर में रखे सोने-चांदी के जेवर (Theft in Jewellery shop) निकाल लिए। इसके बाद इत्मीनान से चौक पर ही जेवर को उन्होंने कपड़े में बांधा और एसपी निवास रोड से होते हुए फरार हो गए। आरोपियों की उम्र 25-30 साल के बीच बताई जा रही है।

