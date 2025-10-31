Theft in Jewellery shop: Video: ज्वेलरी दुकान में चोरों का धावा, ले उड़े लाखों रुपए के जेवर, CCTV में 6 आरोपी कैद

बलरामपुर। बलरामपुर नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत दहेजवार स्थित ज्वेलरी दुकान (Theft in Jewellery shop) में गुरुवार की रात चोरों ने धावा बोला। 2 बाइक पर सवार होकर आए 6 चोरों ने दुकान का शटर तोडक़र भीतर प्रवेश किया और लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर ले उड़े। इस दौरान 3 युवक दुकान के बाहर पहरा दे रहे थे, जबकि 3 भीतर घुसे थे। घटनास्थल एसपी निवास स्थल से आधा किमी दूर बताई जा रही है। दुकान संचालक को शुक्रवार की सुबह चोरी की बात पता चली। सूचना पर पुलिस व डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। इधर सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस उनकी खोजबीन में जुटी है।